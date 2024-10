Roma ancora con l’amaro in bocca. Ora la sosta per ricaricare le pile

In termini di possesso palla, di attacchi, ma non di gestione. La Roma non ha sfigurato a Monza, ma dopo due vittorie consecutive in campionato, i giallorossi si fermano allo U-Power Stadium: a Dovbyk risponde Mota Carvalho, anche se i giallorossi recriminano per il rigore non concesso da La Penna per un pestone di Kyriakopoulos su Baldanzi.

Adesso arriva la sosta per ricaricare le batterie, anche se i giallorossi non riescono a ottenere il riscatto dopo la sconfitta in terra svedese in Europa League. E adesso arriva la sosta per ricaricare le batterie. Ma Juric deve riprendere in mano il collettivo per svoltare in termini di risultati.