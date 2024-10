Sconcertante Federica Pellegrini: furia in diretta tv

Federica Pellegrini diventa protagonista di una nuova polemica in tv: le dichiarazioni sono nette. Ecco l’intera ricostruzione della vicenda.

Federica Pellegrini è tornata come personaggio pubblico sotto le luci della ribalta e quindi a far parlare di sé. Stavolta lo ha tuttavia fatto per una polemica scoppiata direttamente in tv, in prima serata, e quanto accaduto sta facendo il giro del web. Di seguito i dettagli dell’intera vicenda.

Federica Pellegrini, dopo aver detto addio al nuoto e alle gare agonistiche nel 2021, non ha nessuna intenzione di fermarsi ma anzi sta costantemente mettendo alla prova se stessa nelle sfide più disparate. Al momento è perciò tra i protagonisti di ‘Ballando con le Stelle’ dove è in gara con il suo maestro e partner di ballo Angelo Madonia.

Nell’ultima puntata, in cui è stata ospite Barbara D’Urso, è scoppiata una polemica con Selvaggia Lucarelli che ha decisamente fatto il giro del web. La Lucarelli è stata accusata nuovamente di non capire nulla di danza e i toni sono immediatamente decollati verso la polemica. La giornalista ha infatti dichiarato che la Pellegrini nel suo Tango fosse stata troppo seria e concentrata, così Madonia non gliele ha mandate a dire.

Federica Pellegrini al centro della polemica di Selvaggia Lucarelli a ‘Ballando con le Stelle’: ecco cos’è successo

Su ‘Rai 1’ in prima serata, sabato 5 ottobre, Selvaggia Lucarelli ha commentato così la prestazione della Pellegrini: “Vedendoti ballare c’era proprio la concentrazione di quella che non voleva sbagliare, programmata per uccidere e che stasera è andata dritta. È chiaro che vedendoti quella concentrazione stonava, Da un lato c’era l’interpretazione gioiosa di Barbareschi, dall’altro c’eri tu che sembrava stessi osservando le mattonelle in una vasca“.

Tanto che Angelo Madonia ha di rimando risposto piccato: “Ma lei (Lucarelli, ndr.) è un’intenditrice di danza! Dicevo, tu sei un’intenditrice di danza, quindi dovresti saperla questa differenza di interpretazione. Dopo tanto tempo”.

La discussione a quel punto si è tutt’altro che spenta, anzi è decollata visto che la Lucarelli ha lasciato il suo interlocutore senza parole affermando: “Ma cos’è questa battuta, Madonia? Sono anni che vieni qui e ancora che facciamo le battute che non capisco di danza? Dai su, veramente. A stare con la Bruganelli, sei diventato simpatico come lei, proprio! Immediatamente. È virale, la simpatia!“. Il tutto con la Pellegrini vittima di un giudizio negativo per la sua prestazione della serata.