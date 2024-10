Tennis, ATP Shanghai: in campo Berrettini e Cobolli!

Entra sempre di più nel vivo il torneo di tennis Masters 1000 di Shanghai. Mentre si avvicina la finale, prevista per il 13 ottobre, la competizione è giunta ad una fase già delicata ed interessante. Oltre a Lorenzo Musetti, che sta sfidando in questi minuti il belga Goffin, in campo quest’oggi ci saranno due italiani.

Il primo a scendere in campo sarà Matteo Berrettini. Il numero 44 del ranking dovrà affrontare il danese Holger Rune, in una gara valida per i 32esimi di finale. Per l’azzurro si tratta di una ghiotta occasione, visto e considerato che il numero 14 del ranking non sta vivendo un momento esaltante. Al turno precedente, il romano ha superato col risultato di 2-0 l’australiano Christopher O’Connell.

Tra i due tennisti ci sono tre precedenti; attualmente è in vantaggio Rune con due incontri a favore: l’ultimo risale ad agosto scorso, in occasione dei 32esimi del Masters 1000 di Cincinnati, con il danese che si impose per 2-1. Chi parte favorito per la gara di oggi? C’è grande equilibrio per quanto riguarda le quote: la vittoria di Berrettini pagherebbe 1,90 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill si parla di 1,85 volte la posta e su Unibet 1,87. L’ipotesi di un’affermazione al primo set da parte del nostro tennista è quotata, invece, 1,88 su Planetwin365; su WilliamHill 1,85 e su Betclic 1,87. Da provare anche il risultato esatto 2-1 a favore di Berrettini: la proposta è di 4,56 su Planetwin365; su WilliamHill 4,20 e su Betclic 4,25.

Sulla carta più abbordabile l’avversario di Flavio Cobolli. L’azzurro, numero 30 del ranking, sfiderà Stan Wawrinka (n. 236). Lo svizzero, al turno precedente, ha avuto la meglio su Mpetshi Perricard ma questa volta parte nettamente sfavorito: un’affermazione da parte di Cobolli pagherebbe 1,35 volte la posta; come su Planetwin365, WilliamHill e Betclic. Ricordiamo che tra i due non si contano precedenti.

Un’altra quota interessante è l’Under 22,5 Giochi: si parla di 1,80 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,77 e su WilliamHill 1,72. Tra i risultati esatti, si può puntare sul 2-1 in favore di Cobolli: la quota è di 3,86 su Planetwin365; su Betclic 3,60 e su WilliamHill 3,80.