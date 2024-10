Verstappen in Ferrari, indizio inequivocabile: a Maranello si sogna

Max Verstappen su una Ferrari, spunta l’indizio clamoroso che fa sognare ad occhi aperti i tifosi della rossa

Nel corso delle stagioni motoristiche, uno dei principali motivi di interesse per gli appassionati è rappresentato dal mercato dei piloti. Cosa che in questa fase, almeno in apparenza, potrebbe non offrire particolari spunti dato che per la prossima stagione la maggior parte dei sedili risultano già assegnati. Ma non è detto che in futuro non possano esserci scossoni oggi difficilmente prevedibili.

Prendiamo la situazione legata a Max Verstappen. L’olandese, tre volte campione del mondo, ha composto un binomio felice e di grande successo con la Red Bull. Ma in questa stagione sono comparse più volte delle difficoltà, in pista e fuori. Che stanno portando diversi elementi di spicco ad abbandonare la scuderia anglo-austriaca.

L’addio più eccellente è senza dubbio quello di Adrian Newey, ma anche altre figure importanti del team stanno volgendo verso altri lidi. E non è detto che se il clima dovesse farsi più teso e incerto, un domani lo stesso Max, che ha ancora moltissimi anni di carriera davanti a sé vista la sua giovane età, non possa decidere di lasciare la sua attuale ‘casa’.

Per più di qualcuno, il suo naturale approdo potrebbe essere la Ferrari. Che per il momento, per il prossimo anno, punta sulla coppia Leclerc-Hamilton per riportare a Maranello quel Mondiale che manca davvero da troppo tempo. Ma attenzione a ciò che potrebbe succedere nel lungo periodo. Con un indizio interessante su un complicatissimo domani in Ferrari.

Verstappen al volante di una Ferrari: ma è la ‘sua’

Siamo in un momento di pausa del Mondiale di Formula Uno, prima del gran finale. Nelle ultime sei gare, Verstappen dovrà respingere gli assalti di Norris per confermarsi campione per la quarta volta di fila. Ma intanto, si tiene in allenamento e lo fa guidando proprio una Ferrari.

Non si tratta, come si può vedere, di una Ferrari da F1, ma della vettura della sua scuderia, la Verstappen.com Racing, che partecipa al Mondiale DTM per la categoria GT3. Sul circuito del Mugello, Max ha compiuto dei test sul bagnato con la Ferrari 296 GT3, vettura abitualmente utilizzata dall’amico Thierry Vermeulen per la sua scuderia. Chissà che non sia una interessante anticipazione per il futuro…

Ad oggi resta saldamente un pilota Red Bull, con peraltro su di lui l’interessamento di un’altra big della Formula 1 come la Mercedes.