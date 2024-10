Alex Zanardi, commozione nello sport: l’ultimo gesto è da pelle d’oca

Commozione nel mondo dello sport, l’ultimo gesto ha fatto scendere una lacrimuccia a tutti: è da pelle d’oca, i dettagli

Alex Zanardi ha spesso commosso il mondo dello sport grazie a resilienza, ottimismo, carisma e voglia di prendere la vita sempre col sorriso. Probabilmente è l’esempio perfetto dello sportivo italiano più sfortunato, ma che nonostante tutto non si è mai arreso. Sono diversi fan e tifosi che continuano a pregare per lui e a volerne sapere di più sulle sue condizioni.

L’ex pilota di Formula 1, si è dovuto ritirare dal mondo del motorsport dopo un grave incidente avvenuto nei primi anni 2000 che lo ha portato all’amputazione delle gambe. L’azzurro, però, non si è mai dato per vinto e si era reinventato nel mondo della handbike, dove è diventato uno dei nomi di spicco nonché tra i campioni assoluti dello sport paraolimpico italiano. Diverse le associazioni inoltre aperte dallo stesso Zanardi. Una vera icona dell’handbike fino al tragico giorno dell’estate 2020 dove, proprio mentre era in sella, andò a schiantarsi contro un camion.

Zanardi e il gesto che ha commosso: ne parla tutto il mondo dello sport

Da lì poco o nulla si sa di lui, la famiglia preferisce mantenere la massima riservatezza sulle sue condizioni. Avuta salva la vita, per la quale all’inizio si era temuto, è uscito dall’ospedale e si trova attualmente a casa, ma poco o altro è dato sapere. Intanto però i suoi progetti sono andati avanti, proprio come da lui desiderato.

Alex Zanardi ha creato Obiettivo 3, un’associazione da sempre impegnata a favore dell’inclusione di persone disabili nel mondo dello sport e nella società in generale. Spesso era lo stesso Zanardi in persona che contattava chi aveva avuto la sua stessa sfortuna per una parola di conforto e per invitarle nel suo team. Intanto in questi giorni è andato in scena un nuovo evento che riguarda da vicino la sua associazione e che ha fatto venire la pelle d’oca a tutti!

Si è da poco concluso, infatti, il viaggio di Dash to Paris. Si tratta di un’iniziativa di raccolta fondi organizzata da MYM Benefit in cui circa 25mila imprenditori italiani hanno pedalato, nuotato o corso da Milano a Parigi. Il tour si è concluso con la partecipazione alla cerimonia di apertura delle Paraolimpiadi del 2024, svolte a Parigi proprio come l’Olimpiade estiva. Gli organizzatori volevano cercare di ricavare quanto più possibile e la cifra finale è esorbitante!

Sono infatti arrivati ben 70mila euro in 7 giorni per 7 tappe toccate, tutto a favore dello sport paraolimpico. Questi soldi saranno devoluti a due associazioni, di cui una è quella di Zanardi. Grande soddisfazione e commozione da parte di Veronica Yoko Plebani, atleta paraolimpica e medaglia d’argento a Parigi 2024, che aveva avuto l’idea di questa raccolta fondi con l’ausilio di MYM.