Doloroso addio nello sport italiano, si chiude per sempre un’epoca

Arriva un addio tanto clamoroso quanto doloroso nello sport italiano: si chiude un’altra epoca, i tifosi restano spiazzati

Decisione a sorpresa quella presa dall’atleta che ha deciso di chiudere per sempre un’epoca con un addio che ha del clamoroso.

Una scelta, quella presa dal velocista azzurro Chituru Ali, che potremmo definire anche molto coraggiosa. L’atleta, reduce dalla sua primissima stagione ad alto livello della sua carriera che gli ha permesso di entrare nel gotha della velocità mondiale scendendo sotto il muro dei dieci secondi, non vuole fermarsi ed ha messo subito nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Un percorso che Ali ha deciso di percorrere stavolta da solo senza avere al suo fianco lo storico allenatore Claudio Licciardiello. Il tecnico ha seguito il velocista azzurro nelle ultime tre stagioni ed è grazie a lui se Ali ha raggiunto un simile livello che gli ha permesso di scendere oltre i 10 secondi. Nonostante tutto, Chituru ha deciso di dirgli addio ed a comunicarlo è stato proprio il tecnico con un post via social che ha spiazzato tutti.

Atletica, Chituru Ali dice addio a Licciardiello: l’azzurro sorprende tutti

La scelta di Chituru Ali di dire addio al suo storico allenatore Claudio Licciardiello dopo tre anni intensi, fatti di tante gioie e soddisfazioni, ha colto tutti di sorpresa. A comunicare la separazione è stato proprio Licciardiello tramite un post via social dove ha fatto sapere che la collaborazione tra lui ed il velocista azzurro sia ormai conclusa e che resterà sempre un suo tifoso, augurandogli il meglio per il futuro.

Nel mirino di Ali ci sono le Olimpiadi di Los Angeles del 2028 dove vuole fare la storia e per farlo il velocista azzurro ha scelto di percorrere le orme di Marcell Jacobs. Il campione olimpico, infatti, un anno fa decise di fare un’altra scelta coraggiosa preferendo lasciare l’Italia per trasferirsi negli USA e prepararsi in vista delle Olimpiadi di Parigi. Sebbene agli ultimi Giochi non sia arrivata una medaglia, Jacobs ha mostrato a tutti il suo grande livello e Ali vorrebbe ripercorrere le sue orme.

In questo caso, Ali ha deciso di lasciare il proprio allenatore, una scelta coraggiosa e rischiosa, soprattutto dopo essere riuscito ad entrare nel gotha della velocità mondiale. Il velocista azzurro, però, crede nelle proprie capacità e dopo aver impressionato tutti, vuole continuare a crescere e migliorare per lasciare il segno ai prossimi Giochi Olimpici e ai Mondiali di atletica del prossimo anno.

Ancora non è stato annunciato chi sarà il suo prossimo allenatore, ma Chituru è conscio che questa scelta si rivelerà fondamentale per fare bene nei prossimo impegni