Guai per Verstappen, mondiale di Formula 1 completamente stravolto!

Il Mondiale di Formula 1 cambia ancora: arriva l’annuncio clamoroso, guai per Max Verstappen

Il Mondiale di Formula 1, all’improvviso, è diventato più interessante che mai. Chi si immaginava un altro dominio assoluto ed incontrastato di Max Verstappen, è rimasto sorpreso più che deluso. Non se l’aspettava proprio nessuno che la Red Bull, la regina incontrastata degli ultimi tre anni, perdesse così efficacia in pista.

Merito anche e soprattutto della McLaren che con i suoi sviluppi è riuscita a raggiungere il livello della scuderia anglo-austriaca ed a superarla perfino. E così nel Mondiale Costruttori è ora il team di Woking a dominare la classifica, mentre Verstappen vede eroso Gran Premio dopo Gran Premio sempre più il suo vantaggio, ora di 52 punti su Norris.

Ed a sei gare dal termine, con in mezzo pure le Sprint, può davvero tutto accadere. Insomma, Mondiale ufficialmente aperto e combattuto con l’epilogo che può essere davvero incerto e sorprendente. Un pronostico inimmaginabile ad inizio stagione, quando Verstappen vinse ben sette delle prime 10 gare del mondiale.

Formula 1, che novità: arriva l’ammissione clamorosa

Le ultime sei gare, quindi, sono all’improvviso diventate più interessanti che mai. Verstappen con la sua Red Bull è infatti in palese difficoltà e la McLaren potrebbe anche puntare sul gioco di squadra con Piastri che aiuterebbe Norris nella vittoria del titolo iridato. Strategie che sicuramente saranno analizzate nei prossimi giorni, soprattutto se il pilota inglese dovesse vincere ancora ed accorciare sull’olandese.

Di certo c’è che le difficoltà di Verstappen stanno avendo ripercussioni anche in vista dei prossimi Gran Premi. Com’è noto, dopo una lunga pausa, si ritorna in pista ad Austin, in Texas, per il Gran Premio d’America. Ebbene, Bobby Epstein, il boss del circuito statunitense, ha evidenziato un dato clamoroso.

C’è una correlazione tra un Verstappen non più competitivo, in grado di non riuscire a vincere da otto Gran Premi ed i biglietti venduti in vista della prossima gara in crescita. “A questo Gran Premio penso che stiamo arrivando bene, per quanto riguarda gli appassionati il percorso è stato un po’ diverso quest’anno” ha spiegato Epstein in una dichiarazione riportata da ‘ESPN’.

Epstein, poi, ha analizzato il problema a fondo. “Sono decollate le vendite dei biglietti da quando Verstappen non ha più vinto ed il duello per il Mondiale è diventato competitivo. Do molto credito al pubblico ed ai nostri tifosi che sono attenti e sintonizzati su ciò che sta accadendo. E vedere come sta evolvendo la stagione credo sia entusiasmante” ha poi aggiungo.

Epstein si è poi augurato che Ricciardo, nonostante sia stato sostituito come pilota, possa ugualmente volare in Texas perché “è molto amato qui ed in molti vorrebbero farsi una foto con lui oppure farsi firmare un autografo”.