Lancio una provocazione: Roma, riprenditi Fonseca!

Domenica mi sono regalata Monza-Roma. Prima volta quest’anno che vedevo la Roma dal vivo e ho capito una cosa in più. Premesso che nel secondo tempo la squadra non mi è dispiaciuta, mentre il primo tempo è stato quasi un pianto, ho capito che tra Mourinho, De Rossi e Juric adesso avrò visto giocare veramente bene la Roma solo 4-5 volte ed è stato sempre con DDR in panchina. Attenzione non parlo di solidità e carattere perché in questo la Roma di Mou era quasi perfetta, parlo di gioco. Tra squadra costruita male, giocatori non all’altezza ed errori degli allenatori è come se a Roma non si riuscisse a proporre Calcio. Per questo quando vedo il tiro al bersaglio che stanno facendo a Milano nei confronti di Fonseca mi chiedo come sia possibile. Io Fonseca lo riprenderei subito a Roma. E non è una provocazione. La sua Roma mi piaceva tantissimo. E’ con lui che ho visto giocare bene e anche parecchie volte la squadra. Ci sono stati errori ovvio, chi non sbaglia, ci sono stati troppi gol subiti, c’è stata la maledizione degli scontri diretti, c’è stato un quinto e un settimo posto, ma c’è stata anche una semifinale di Europa League contro un Manchester United decisamente migliore di quello attuale e con il ritorno condizionato anche dagli infortuni. Infortuni che hanno sempre accompagnato le due stagioni in giallorosso dell’allenatore portoghese. Ha valorizzato giocatori, ha avuto intuizioni forzate dagli infortuni, la sua Roma aveva un’identità, aveva idee e gioco. Una volta De Zerbi, ospite negli studi di Sportitalia mi disse: “Guarda che Fonseca sta facendo un bel lavoro a Roma. La squadra mi piace, gioca bene”. Poi come spesso capita a Roma, Fonseca è stato mandato via come fosse un brocco, tutti o quasi volevano il suo esonero. Successivamente l’immagine di Fonseca, come previsto, venne completamente offuscata dall’arrivo di Josè Mourinho. Mou ha vinto e ha centrato la finale di Europa League e già per questo meriterebbe una statua, ma non ha stravolto l’andamento della Roma in campionato anche perchè ha continuato a perdere quasi tutti gli scontri diretti. E quel gioco brillante che avevo visto con Fonseca non l’ho più visto. I giorni d’oggi sono amari per tutti. Juric e Fonseca si giocheranno la panchina dopo la sosta. Per molti Milano è troppo grande per Fonseca. Per molti Roma è troppo grande per Juric.