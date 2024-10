Matrimonio Sinner, lo ha appena detto: i fan non possono crederci

Jannik Sinner ed il matrimonio con Anna Kalinskaya: arrivano le parole del tennista altoatesino a chiarire la situazione

Jannik Sinner è una sorta di macchina da guerra. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla sconfitta maturata in finale nell’Atp 500 di Pechino che già è sui campi a “martellare” al Masters 1000 di Shanghai. Ed il tennista altoatesino è qualificato agli ottavi di finale del torneo dopo aver battuto al primo turno il giapponese Daniel (6-1, 6-4) ed ai 16esimi di finale l’argentino Etcheverry in tre set (6-7, 6-4, 6-2).

Nella conferenza stampa di rito, Sinner ha voluto elogiare Etcheverry ammettendo come l’argentino nel primo set abbia servito molto bene mettendolo in difficoltà nella risposta. “Negli ultimi anni è migliorato molto, gli auguro il meglio e sono felice per lui” ha sottolineato.

Sinner vuole un finale di stagione memorabile con l’ennesimo titolo da mettere in bacheca e la conferma della prima posizione nella classifica Atp. Il 2024 fin qui gli ha regalato quasi solo gioie: dal numero uno del mondo fino ai due Grandi Slam vinti, gli Australian Open e gli US Open.

Ed ora spera di poter vincere a Shanghai per poi essere tirato a lucido per le Finals e la Coppa Davis. Il secondo successo consecutivo per l’Italia lo proietterebbe nella leggenda dello sport nazionale, ammesso che non lo sia già nonostante gli appena 23 anni.

Sinner e la rivelazione sulle nozze: colpo di scena clamoroso

Sinner, al pari dei suoi colleghi, ha anche criticato il calendario dritto che quasi non regala momenti per respirare agli atleti. Dopo le Finals, infatti, vi sarà la Coppa Davis, due tornei che l’altoatesino avrebbe preferito non fossero così a stretta distanza l’uno dall’altro.

Sinner ha poi risposto anche alle domande extra tennis: niente caso Clostebol, con la curiosità dei giornalisti presenti focalizzata soprattutto sul gossip. E così il 23enne di San Candido ha messo fine anche alle voci incontrollate circa eventuali nozze con la collega Anna Kalinskaya. “Non le ho chiesto nulla e non è successo nulla, è stata una novità anche per me” ha poi sorriso.

L’evento sarebbe andato in scena dopo gli US Open, almeno secondo i media. “Ho letto qualche dettaglio ma si tratta di notizie false” ha poi rimarcato. E smentite sono arrivate anche dalla tennista che attraverso i suoi profili social ha parlato di “fake news” circa la proposta di nozze e quindi il matrimonio imminente.