“Un sogno”, annuncio improvviso di Manuel Bortuzzo: italiani commossi

“È un vero e proprio sogno”, annuncio improvviso di Manuel Bortuzzo: i tifosi italiani rimangono commossi

Manuel Bortuzzo, atleta tanto sfortunato quanto amato dal pubblico, si può tranquillamente definire come una persona simbolo della resilienza, del coraggio e soprattutto del non arrendersi mai. Il tutto in particolare dopo che il destino è stato fin troppo crudele nei suoi confronti. La voglia di mollare, però, non c’è mai stata. Anzi, con il passare degli anni lo ha dimostrato.

Era una promessa del nuoto fino a quando, quel terribile 3 febbraio del 2019, la sua vita è cambiata per sempre. Tutto per colpa di un proiettile che lo ferì durante una sparatoria. Manuel si trovava con la sua fidanzata dell’epoca e con un gruppo di amici a chiacchierare. Poi lo sparo. Un assurdo scambio di persona che lo ha condannato, per sempre, su una sedia a rotelle.

Manuel, però, non si è abbattuto. In questi anni, infatti, l’Italia intera lo ha conosciuto ed apprezzato al meglio. Prima con la partecipazione al “Grande Fratello Vip“, poi alle Paralimpiadi di Parigi dove ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo ed infine una recente intervista a “Verissimo” che ha commosso tutti. Adesso, però, si torna a parlare di lui per un’altra dichiarazione che non è affatto passata inosservata e che ha commosso tutti.

Manuel Bortuzzo a Darwin: “Vespucci un sogno ad occhi aperti”

Anche Manuel Bortuzzo non è voluto affatto mancare l’appuntamento in quel di Darwin dove, negli ultimi giorni, ha attraccato la nave scuola della Marina Militare della “Amerigo Vespucci”. Ovviamente nell’ambito del suo tour mondiale. Il nativo di Trieste ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di una intervista all’agenzia di stampa ‘Ansa‘ dove ha rivelato tutte le proprie emozioni nel vedere, dal vivo, una delle fortezze e bellezze del nostro Paese.

Queste sono alcune delle sue parole che hanno colpito tutti: “Oggi è la prima volta da quando sono partiti per il giro che si rincontra l’Amerigo Vespucci. Ed è una emozione incredibile ogni volta. Per il suo impatto estetico, per la bellezza. Insomma, stiamo parlando della barca più bella del mondo“.

Poi ha concluso dicendo: “È proprio una emozione percepire il feeling che c’è tra Wow (Whhels on Wawe, ndr) e l’Amerigo Vespucci. E poi con le luci dell’alba, alle 6 del mattino, con il cielo rosso infuocato sembrava proprio di stare svegli durante un sogno“.