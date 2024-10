Verstappen ha le ore contate: addio clamoroso

Max Verstappen, si prospetta un clamoroso scenario per il campione del mondo della Red Bull in corsa per il quarto titolo consecutivo in F1

Mancano due settimane al ritorno in pista in occasione del GP di Austin e a tenere banco in Formula 1 è soprattutto il futuro di Max Verstappen, ancora in testa alla classifica del Mondiale con 52 punti di vantaggio su Norris.

Le ambizioni di Verstappen erano e rimangono elevate, vuole vincere. Il quarto titolo è ancora alla portata, a 6 gare dal termine di un’annata scoppiettante e ancora tutto da decifrare. Intanto le voci che parlano di un addio anticipato alla Red Bull si fanno sempre più fitte e pressanti.

Verstappen non parla, pensa solo a competere in pista. Ci sarà tempo per decifrare quale sarà la sua scelta. Intanto, però, nelle scorse ore è arrivato un annuncio davvero sorprendente che apre le porte all’addio del campione olandese. Un personaggio di spicco, vicinissimo a Max, ha svelato praticamente tutto.

Verstappen, addio Red Bull: ecco il fattore decisivo

Del futuro del campione ha parlato Helmut Marko in un’intervista a Sport.de. Il super consulente della Red Bull ha rivelato un dettaglio che potrebbe portare il tre volte campione del mondo a lasciare molto presto la Scuderia di Milton Keynes.

Pare infatti che le prestazioni della Red Bull potrebbero portarlo, molto presto, a scegliere una nuova scuderia ma è solo questo il motivo del possibile addio. Per Marko, nonostante il contratto firmato dall’olandese fino al 30 giugno 2028, Verstappen potrebbe dire addio anche a causa dello stesso Marko. Per quest’ultimo, infatti, Verstappen potrebbe valutare un grosso cambiamento nella sua carriera se il suo ruolo di consulente di Marko dovesse cambiare.

Un fattore che andrebbe ad aggiungersi alla spaccatura creatasi tra Max e suo padre ed il team, in primis Christian Horner. L’olandese sembra, al momento, essere l’unico motivo che sta mantenendo la RB20 competitiva, con il duello a distanza con Norris per quel che concerne il mondiale piloti che continua a vedere Verstappen come grande favorito nonostante il tentativo di rimonta del rivale..

Dopo le recenti smentite di Wolff che ha tirato fuori la Mercedes dalla corsa per l’olandese per il 2026, attenzione anche all’Aston Martin che ha da poco accolto Adrian Newey e monterà propulsori Honda, due fattori che hanno contribuito ai grandi successi dell’olandese in Red Bull dal 2021.