Annuncio doloroso in Formula 1: fatto fuori un big

Arriva un clamoroso annuncio in Formula 1 che riguarda uno dei big della griglia: adesso c’è il forte rischio che venga fatto fuori dal paddock

In un mondo spietato come quello della Formula 1 tutti sono in discussione, anche se appartengono alle scuderie più blasonate. Il caso di un pilota di punta sta tenendo banco in queste ore, con il suo futuro appeso ad un filo.

La Red Bull ha perso la sua supremazia in F1. Questo è un dato di fatto a cui si è dovuto abituare anche Max Verstappen, che sta lottando con le unghie e con i denti per portare a casa il titolo piloti. Come spesso accade nel Circus i cicli finiscono all’improvviso, per un aggiornamento tecnico o semplicemente per la crescita dei rivali. Tutto questo ha portato ad un rimescolamento di carte in cui la McLaren ora la fa da padrone e anche Ferrari e Mercedes sono arrivate a dare fastidio nelle posizioni di testa.

Oltre a Verstappen anche Perez ha subito questo tipo di ridimensionamento e dopo un inizio di stagione appena discreto è tornato a non performare. Una differenza netta nei confronti del compagno di squadra che può costare il titolo costruttori, nella cui classifica infatti è già avvenuto il sorpasso da parte del team di Woking. La posizione di Perez è costantemente sotto esame, con due correnti di pensiero differenti all’interno del box di Milton Keynes: Christian Horner è più aperto a concedergli delle chance, mentre Helmut Marko sarebbe molto più categorico nella sostituzione.

Sergio Perez rischia il posto in Red Bull: Helmut Marko sta perdendo la pazienza

Marko ha già contribuito alla scelta di lasciar andare Daniel Ricciardo dopo il Gran Premio di Singapore. A Marina Bay l’australiano ha corso la sua ultima gara in questa Formula 1 e in Texas verrà sostituito dal neozelandese Liam Lawson. Ora c’è il rischio che in casa Red Bull possa arrivare anche un cambiamento nella scuderia ufficiale, con Sergio Perez che è davvero appeso ad un filo.

Il superconsulente austriaco, intervenuto al sito tedesco ‘Sport.de’, ha parlato proprio del messicano e del suo futuro: “Garanzie per il futuro di Checo? L’unica garanzia è quando le tue prestazioni sono buone. Ma tutti quanti conosciamo ormai le fluttuazioni delle sue performance”.

Sulla carta Perez ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2026, ma esistono delle clausole legate al rendimento, suo e della squadra e Marko vorrebbe appellarsi proprio a quelle. L’ex pilota poi aggiunge: “I suoi cali di rendimento sono diventati sempre più difficili da prevedere e in questo momento, nella lotta con la McLaren, siamo meno forti come coppia di piloti”. Insomma ancora una volta Verstappen deve fare tutto da solo.