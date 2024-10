Novità su Michael Schumacher: lacrime tra i tifosi

Michael Schumacher commuove ancora una volta tutti i tifosi con una novità davvero interessante: nessuno poteva immaginarselo

Il campione tedesco è sempre al centro dell’attenzione di appassionati e media e ora sembra esserci finalmente una buona notizia per tutti. Un aggiornamento sulle sue condizioni che in molti stavano aspettando.

Da quel terribile incidente sulle nevi di Meribel nel dicembre 2013, Michael Schumacher è completamento uscito dalla scena pubblica. La lunga riabilitazione lo ha portato a vivere costantemente dentro la sua villa sul lago di Ginevra, assistito da un’equipe medica che non lo lascia nemmeno per un minuto e che lo sta aiutando nel recupero. La moglie Corinna ha deciso ormai da tempo di alzare un muro di privacy attorno al marito, per evitare che possano esserci delle fughe di notizie o speculazioni anche piuttosto pericolose.

Per una volta, però, Schumacher sarebbe ricomparso in pubblico, ovvero al matrimonio della figlia Gina-Maria, che è convolata a nozze qualche giorno fa. Il Kaiser non poteva mancare all’evento e come riportato dalla stampa tedesca, infatti, sarebbe stato al fianco della figlia nel giorno più importante della sua vita. La cerimonia privatissima contava comunque molti invitati e per questo a tutti è stato chiesto di lasciare il telefono all’ingresso per evitare fotografie non gradite.

Michael Schumacher, arrivano della clamorose rivelazioni dall’Inghilterra: “Riesce a comunicare”

Qualcuno dei partecipanti, pur non potendo filmare le immagini di Michael Schumacher, ha parlato però delle sue condizioni. Secondo quanto appreso dal giornale inglese ‘Daily Mail’, il 55enne tedesco avrebbe un suo modo di esprimersi, anche se non ha recuperato l’uso della parola. Sembra che Michael comunichi con gli occhi e la sua attuale residenza sia proprio nella villa di Maiorca acquistata da Florentino Perez qualche anno fa, dove tutta la famiglia si è spostata, compresa l’equipe medica che segue l’ex campione di Formula 1.

Secondo quanto riferito sempre dai media inglesi, sembra che l’anno scorso la famiglia ha messo Schumacher alla guida di una Mercedes AMG, nel tentativo di stimolare le aree del suo cervello che un tempo utilizzava per gareggiare.

Insomma tutta una serie di input che dovrebbero servire a riaccendere una sorta di scintilla nella sua mente e aiutarlo nel processo di recupero. Per ora non è dato sapere se tutta questa serie di terapie stanno portando i risultati sperati, ma di certo i tentativi non mancano.