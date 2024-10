Sinner-Djokovic, ribaltone inaspettato: cosa succede

Prosegue l’ascesa di Jannik Sinner in un 2024 davvero indimenticabile. L’ultima novità coinvolge direttamente anche Novak Djokovic

È indubbiamente un periodo impegnativo per Jannik Sinner, dentro e fuori dal campo. L’attesa del verdetto del TAS sul ricorso WADA relativo al caso doping che può portare a una squalifica non può non condizionare il rendimento del campione azzurro, il quale sta dimostrando nuovamente come la grande forza mentale sia stata fondamentale nella sua ascesa ai vertici del tennis mondiale.

Manca un mese e mezzo alla conclusione della stagione e la programmazione di Sinner prevede, dopo il Master di Shanghai, la partecipazione all’esibizione Six Kings Slim in Arabia Saudita, al Master di Parigi Bercy, alle Atp Finals di Torino e, infine, alla Final Eight di Coppa Davis a Malaga dove l’Italia si presenta da detentore del titolo.

Che il 2024 sia stato un anno davvero trionfale per Sinner lo dimostrano anche i tanti record raggiunti dal numero uno al mondo. Non è un record ma una statistica altrettanto significativa quella che il tennista azzurro è riuscito a migliorare vincendo i primi due turni al Masters di Shanghai.

Sinner, un altro grande risultato nel 2024: superato Djokovic

Grazie alle vittorie ottenute contro Daniel e Etcheverry, Sinner è arrivato a quota 53 successi consecutivi contro tennisti classifica oltre la 20esima posizione del ranking Atp. È la sesta striscia vincente di presente in questa speciale graduatoria nella quale l’attuale numero uno del mondo è preceduto solo da Federer e Nadal.

L’ex campione svizzero detiene il primato di 76 vittorie ottenute tra il 2010 e il 2012, una in più di quanto avvenuto tra 2005 e 2006. Terzo in classifica è Rafa Nadal con 69 dal 2019 al 2021. Quarto è di nuovo Federer con 54 tra 2008 e 2009.

Incredibile a dirsi, Novak Djokovic non detiene questo primato, uno dei pochi di fatto in carriera. Il serbo occupata la settima, l’ottava e la nona posizione rispettivamente con 49 e, due volte, con 47 vittorie contro avversari piazzati oltre il 20esimo posto del ranking. La striscia più lunga l’ha ottenuta tra il 2013 e il 2015, tutte annate ricche di successi per il serbo che, nel 2024, non ha ancora vinto un titolo se si esclude la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

Sinner che può ovviamente ancora proseguire questa serie di vittorie. Gliene bastano altre due per superare Nadal e Federer e piazzarsi in quarta posizione. Le 77 di Roger sono ancora lontane ma non così tanto se Jannik dovesse continuare ad arrivare spesso nelle fasi finali dei vari tornei disputati.