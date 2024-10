Confessione shock di Sinner: “Sono stanco”

Non c’è pace per Jannik Sinner che è sommerso dai tantissimi impegni: l’annuncio del campione fa riflettere

Obiettivo tornare a vincere un trofeo per Jannik Sinner che in questo finale di 2024 sta cominciando ad accusare un po’ di stanchezza. Sono mesi che il numero uno del ranking tennistico continua a girare il mondo e, nonostante abbia da poco compiuto 23 anni, anche lui sembra avere bisogno di riposo.

Recuperare energie fisiche e nervose è fondamentale per chiunque, specialmente per un atleta in carriera come lui che in quest’ultimo periodo ha vissuto più di qualche momento delicato. Prima ha dovuto fare i conti con le accuse di doping, cadute in un un primo momento prima di tornare in auge, e poi si è dovuto misurare con il ritorno alla sconfitta. Aver perso la finale dei China Open contro il rivale di sempre Carlos Alcaraz ha sicuramente fatto male.

Insomma, essere un campione è il sogno di molti atleti ma non è certamente un ruolo facile. Sinner lo sta imparando sulla propria pelle e a margine del ritorno in campo, in questo momento è impegnato negli Shangai Master, ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo riflettere i tifosi.

Sinner ha un problema, l’annuncio spiazza i tifosi

Nei giorni precedenti al match, Sinner ha ammesso di essersi concesso un po’ di svago con la speranza di ricaricare le energie. Certamente una novità per l’altoatesino che ha spesso messo il campo e il duro lavoro davanti a tutto. Ma non questa volta, negli ultimi giorni è infatti stata la stanchezza a prendere il sopravvento ed è stato questo il motivo che ha spinto il campione a staccare la spina.

Ma cosa ha fatto Sinner nei giorni che hanno preceduto uno degli ultimi match? A rivelarlo è stato lui in prima persona in conferenza: “Sono andato un po’ al cinema, sono stanco e ho bisogno di recuperare le energie“. Quale sia stato il film che ha deciso di vedere non è stato detto ma la speranza dei tifosi italiani, ma anche degli appassionati di tennis sparsi in tutto il mondo, è che la pellicola e il tempo libero gli abbiano fornito tutto lo svago di cui aveva bisogno.

Sinner ha poi rassicurato tutti dicendo che la parte dedicata al recupero è andata bene e ora la voglia è quella di tornare non solo a competere ma anche a vincere. “Finalmente c’è anche il sole” ha aggiunto in conclusione il numero uno che a quanto pare ha ritrovato le energie mancanti anche grazie al bel tempo.