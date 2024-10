Leclerc mozzafiato: i tifosi non possono crederci

Da brividi insieme a Charles Leclerc: esperienza bellissima con il pilota di Formula 1 che lascia tutti senza parole. Una famosa cantante ha vissuto un sogno

Nuova esperienza per Charles Leclerc e per la Ferrari in generale che sta cercando di avvicinarsi sempre più possibile ai suoi tifosi. In attesa di ritornare in pista, con la ripresa del Mondiale in programma per il weekend del 20 ottobre, una nuova iniziativa ha interessato la “Rossa”. Dal punto di vista sportivo, l’intento è quello di tornare da subito competitivi a gran livelli, lottando in maniera stabile per la vittoria dei titoli piloti e costruttori a partire dal nuovo anno.

In queste sei gare restanti si proverà la difficile rimonta prima di tutto sulla seconda piazza occupata adesso da una Red Bull in caduta libera, poi si proverà ad arrivare più in alto possibile. Le innovazioni a partire dal team di ingegneri e dal nuovo motore, dovrebbero portare la scuderia di Maranello ai fasti dei tempi di Schumacher in tempi relativamente brevi, almeno questo è l’auspicio. Intanto, come detto, la Ferrari è sempre più vicina ai suoi tifosi regalando un’esperienza unica a sponsor e tifosi vip.

Leclerc lascia i tifosi senza parole: ecco cosa è successo

L’idea da parte del “Cavallino” è quella di dare un giorno da ricordare e tra i primi a beneficiarne c’è stata la cantante Francesca Michielin, da sempre tifosa della Ferrari. Protagonista con lei Charles Leclerc che, ancora una volta, è stato molto disponibile a mettersi in gioco per questa nuova iniziativa.

Per la precisione, a Fiorano, la scuderia di Maranello ha deciso di far provare qualche giro all’interno della vettura modificata con due posti. Quella che permette al pilota di viaggiare con un passeggero. E così alcuni vip e sponsor possono provare l’esperienza di essere all’interno di una Ferrari guidata da…Leclerc! Nei giorni scorsi, come detto, ne ha beneficiato la nota cantante. Quest’ultima ha testimoniato tutto sui social, con tanto di foto in cui mostra la tuta speciale indossata per l’occasione.

Francesca Michielin ha reso noto del suo viaggio nel piccolo comune modenese per prendere parte a questa esperienza. Lì ha incontrato Charles Leclerc e dopo un simpatico siparietto tra i due, si è accomodata in auto e si è goduta il giro sul circuito da passeggera con il pilota a fargli da “autista” personale. Nonostante la pioggia, la cantante ha apprezzato tantissimo l’avventura.