Milan, con l’Udinese rivoluzione in difesa

Rivoluzione difesa in casa Milan. In vista dell’Udinese, di scena sabato prossimo a San Siro alle 18.00, Paulo Fonseca vara un massiccio rimpasto del reparto arretrato. L’unica certezza, davanti a Mike Maignan, è Matteo Gabbia. Per il resto, tre maglie tutte da riassegnare, partendo da quella del terzino sinistro. Theo Hernandez salterà due turni per squalifica e le alternative sono diverse, anche se nessuna convincente fino in fondo. Il testa a testa tra Terracciano e Bartesaghi occupa la prima fila della griglia di partenza, ma da dietro, occhio a due soluzioni tampone: Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal. Entrambi però hanno buone chance per coprire gli altri due buchi rimanenti: sulla destra il brasiliano, anche se potrebbe essere arrivata l’ora di una chance per Alex Jimenez, al fianco di Gabbia, il serbo, anche se il lavoro di Malick Thiaw a Milanello in questi giorni potrebbe cambiare le gerarchie e offrire una possibilità anche al tedesco, che dopo i 90 minuti contro il Torino, davvero poco convincenti, è sparito prima per un problema alla caviglia, poi per scelta tecnica.

Francesco Letizia