Sci di fondo, Pellegrino: “Il Mondiale poi Milano-Cortina: voglio dare il 100%”

Federico Pellegrino, atleta italiano di sci di fondo, ha parlato in occasione del FISI Media Day organizzato al Teatro Armani a Milano. Queste le sue dichiarazioni: ”Sarà la penultima stagione della mia carriera e le Olimpiadi di Milano-Cortina saranno il mio ultimo grande obbiettivo. L’ultimo mondiale poi, con gli atleti più i forti, in Norvegia. Lì dove ho già fatto il mio primo mondiale, sarà una grande emozione. Grazie a mia moglie ho impostato la mia vita, la mia quotidianità, con la voglia di dare il 100% in vista di Milano-Cortina. La spedizione di Parigi? Mi piace molto seguire gli altri sport, concilio ovviamente il tutto con gli allenamenti e non sempre riesco a farlo. Però ho seguito tutte le gare, è bello che il movimento sportivo italiano di alto livello funziona bene. A Parigi poi abbiamo visto quanto ti da l’Olimpiade casalinga, quanto ti spinge a superare i tuoi limiti. Ripenso a quando ero giovane, la componente di spensieratezza è fondamentale e questo auspico ai ragazzi di oggi. Che Milano-Cortina possa essere una grande riserva di emozione e che possono portarsela avanti per tanto tanto tempo”.