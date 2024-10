Sinner davanti a tutti: ultim’ora improvvisa

Arriva una notizia particolarmente significativa per Jannik Sinner, un ulteriore primato che esalta il tennista altoatesino

Per lo sport italiano, è di certo un grande traguardo avere, da ormai 18 settimane in maniera ininterrotta, Jannik Sinner al comando del ranking ATP. L’azzurro prosegue in vetta alla classifica internazionale del tennis e, al netto della vicenda Clostebol sempre sullo sfondo, con il ricorso della WADA al TAS di Losanna che potrebbe costargli una lunga squalifica, mantiene un rendimento altissimo.

Ci sono già stati diversi personaggi importanti del mondo del tennis, come il rivale Carlos Alcaraz, che hanno sottolineato la grande forza d’animo e la tempra di Jannik, che in campo non si fa condizionare da quanto avviene al di fuori. Questo lo si vede soprattutto nei momenti cruciali delle partite, dove l’azzurro riesce ad avere una lucidità quasi soprannaturale e a mettere a segno i punti che contano, con una qualità impressionante.

Anche in questo finale di stagione, Sinner è impegnato ad altissimo livello e in appuntamenti fondamentali per conservare la vetta del ranking. Il margine su Alcaraz e gli altri inseguitori è ampio, ma lui continua a spingere. L’obiettivo è ottenere i risultati migliori possibile per chiudere il 2024 in vetta, cosa che ormai dovrebbe essere quasi una formalità, e ricevere l’abbraccio e l’incoronazione dinanzi al pubblico delle ATP Finals di Torino.

“Sinner come la Nazionale”, l’annuncio che fa da consacrazione definitiva

Un pubblico che per Jannik è sempre più entusiasta e inizia a seguirne le gesta in maniera davvero assidua, come per il tennis in Italia non era davvero mai capitato. Gli appuntamenti che vedono l’altoatesino in campo sono ormai imperdibili per tutti, al punto da essere equiparabili a quelli della Nazionale di calcio.

È quanto ritiene Gianni Valenti, vice direttore della ‘Gazzetta dello Sport’. Che ha consacrato Sinner a vero e proprio fenomeno nazionalpopolare. “Jannik riesce a catalizzare una grande mole di pubblico – ha spiegato intervenendo nella trasmissione ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’ – È una sorta di altra Nazionale, anche solo per un primo turno di un suo torneo sono sempre di più quelli che lo seguono e questa è una cosa importante”.

Da qui a fine stagione, dunque, Sinner potrà contare sulla spinta virtuale e non solo di un numero sempre crescente di appassionati, per ambire a traguardi sempre più ambiziosi.