Tifosi italiani distrutti, un’icona assoluta dello sport si ritira a soli 33 anni

La decisione della campionessa è arrivata nelle scorse ore: a 33 anni si ritira in modo definitivo

Non è mai facile accettare l’idea di dire basta per sempre al proprio sport del cuore, ma ciò capita quando il fisico non regge più e le pressioni iniziano a diventare eccessive. Il ritiro dalle scene sportive, per una persona nata e cresciuta in un certo modo, è una missione quasi impossibile, ma in un certo senso va accettato.

Lo sport italiano, nelle scorse ore, ha appreso la notizia del ritiro a soli 33 anni di una delle leggende della ginnastica artistica, di una delle atlete più rappresentative in assoluto come ben dimostrano le sue grandiose performance alle Olimpiadi.

A Parigi, pochi mesi fa, non ha potuto partecipare a causa di un serio infortunio, ma Vanessa Ferrari ha supportato dalla distanza la validissima nazionale di ginnastica artistica.

Vanessa Ferrari si ritira: “È arrivato il momento di dire basta”

Tutti la ricordano con la leggiadra di una farfalla, capace di performance incredibili e in grado di suscitare grandi emozioni: la ginnastica artistica, d’altronde, è emozione allo stato puro che si trasforma in sinfonia dei movimenti. Uno sport complicato e che ha un seguito molto particolare.

Vanessa Ferrari non solo ha rappresentato alla grande l’Italia in giro per il mondo, ma è stata da esempio per una miriade di atleti con il sogno di diventare importanti in questo non facile settore. E quindi il suo ritiro non può non suscitare grande emozione tra gli appassionati.

“L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così, ma è arrivato il momento di dire basta”, ha detto a ‘Brescia Oggi’.

Innumerevoli le medaglie e i trofei vinti nell’arco di più di vent’anni: oltre all’argento olimpico a Tokyo 2020 (arrivato all’età di 30 anni), anche quattro titoli Europei, sei Coppe del Mondo, ventidue titoli italiani e undici Scudetti con la Brixia. Insomma, numeri da capogiro per una atleta che già a 16 anni poteva vantare statistiche da brivido.

Su Instagram ha commosso tutti, ecco alcune sue parole: “Ho scritto tante pagine di storia e spero che queste rimangano indelebili, ora però questo capitolo della mia vita è finito. Si chiude qui la mia carriera da ginnasta. Credo di aver esaudito tutti i sogni sportivi di quella bambina che, all’età di 6 anni, disse ai suoi genitori: ‘Voglio fare ginnastica!'”.