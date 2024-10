Bufera Sinner dopo la partita: messaggio durissimo

Scoppia la polemica, sui social, dopo l’ennesima vittoria di Jannik Sinner ai danni di Daniil Medvedev: ecco cosa è successo

Anno 2021, ATP Finals di Torino. Jannik Sinner scende in campo contro Daniil Medvedev in qualità di prima riserva della kermesse in sostituzione dell’infortunato Matteo Berrettini. Il match apparentemente non ha storia, col russo che travolge Jannik nel primo parziale rifilandogli un sonoro 6-0. Bella la reazione dell’azzurro nel secondo set, vinto al tie-break, col moscovita che alla fine prevalse al terzo per 7-6.

L’incontro è passato alla storia per il famoso sbadiglio di cui si rese protagonista Medvedev durante un cambio campo nel primo parziale. ‘Troppo facile, mi sto annoiando‘, era sembrato voler dire il tennista per sottolineare la facilità dell’impegno contro un appena ventenne Jannik.

I successivi incroci tra i due restarono a senso unico a favore di Medvedev fino al torneo di Pechino 2023, quello dal quale iniziò la scalata dell’altoatesino verso le primissime posizioni del ranking mondiale. Prima di quel match di un anno fa, il russo aveva vinto 6 partite su 6 contro l’azzurro. Una vera maledizione, infranta proprio nel torneo cinese. Da lì, il tabù ha invertito il suo corso.

Negli ultimi 12 mesi il numero uno del ranking mondiale e il vincitore dell’edizione 2021 degli Us Open si sono incontrati 8 volte. In 7 di queste partite ha vinto l’azzurro che ha così completato la sua rimonta relativamente agli scontri diretti col rivale. Il bilancio dice ora 7-7, con un trend nettamente favorevole al talento della Val Pusteria.Proprio due giorni fa, l’ultimo atto in quel di Shanghai. Uno scintillante Sinner ha dominato Medvedev infliggendogli un sonoro 6-1 6-4, complici anche alcuni problemi alla spalla lamentati dall’avversario. L’ennesima sconfitta al cospetto del leader del ranking mondiale ha scatenato alcune inaspettate reazioni social.

Medevdev perde ancora da Sinner: social scatenati contro il coach

Sui social i tifosi del russo non l’hanno affatto presa bene. C’è chi ha individuato un preciso responsabile di questa apparentemente inarrestabile tendenza che vede il 28enne russo soccombere consecutivamente al cospetto del fenomeno azzurro.

Si tratta di Gilles Cervara, il coach di Medvedev, oggetto di pesanti attacchi su X. Un utente nello specifico lo ha invitato a ritirarsi dal ruolo di coach del tennista, aggiungendo che con il suo pessimo modo di allenare non cambierà mai, Daniil non migliorerà mai.

Non si è fatta attendere la replica del 43enne francese, che l’ha buttata sul sarcasmo per difendere il suo operato. “Amo questi messaggi. Mi fanno troppo ridere. Continuate ad insultarmi, che mi diverto“, il succo di quanto postato dal coach in risposta a degli attacchi che più diretti non sarebbero potuti essere.