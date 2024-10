Da Italiano a Dallinga, l’AD del Bologna non ha dubbi: “Presto dimostrerà il suo valore”

L’AD del Bologna, Claudio Fenucci ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento. “Tutti i club sportivi vivono di cicli. Noi lo scorso anno abbiamo fatto un’annata eccezionale ma il ciclo si è concluso con l’addio di Thiago. Ripartire significa dare tempo ad allenatore e squadra di lavorare insieme, Italiano sta mettendo grande impegno ed i ragazzi lo stanno seguendo. Siamo però all’inizio di un percorso e ci sta che qualche risultato tardi ad arrivare. In alcune partite potevamo vincere, abbiamo sprecato tanto”.

Italiano? “Siamo all’inizio, i giudizi si daranno tutti insieme alla fine. La sua storia professionale parla da sola, ha fatto bene ovunque, sta dando energia alla squadra ed è entrato in sintonia col gruppo. I ragazzi hanno grande disponibilità nell’assorbire i concetti, dobbiamo migliorare nello sfruttare le occasioni”.

Dallinga? “Come tutti gli stranieri c’è più difficoltà all’adattamento, discorso che vale soprattutto per gli attaccanti. Con l’allenamento e le settimane tutto sarà più semplice e avrà occasioni per far vedere le sue qualità che noi già vediamo in allenamento”.