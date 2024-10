Ha un tumore e deve fermarsi, dramma atroce nello sport

Una drammatica notizia ha scosso il mondo dello sport: un tumore lo costringerà a fermarsi e a curarsi. La speranza però è che possa tornare

Di fronte a certi tipi di notizie non ci sono barriere o confini ma solo tantissimo rispetto. Uno sportivo amato e conosciuto da tutti dovrà combattere una battaglia senza esclusione di colpi. Le carte in regola per vincerla le ha tutte.

Quando arrivano questo tipo di notizie anche il mondo dello sport si sente più fragile. Giovani uomini, tirati a lucido dal punto di vista fisico, super controllati in ogni loro aspetto, con una salute che per definizione dovrebbe essere ferrea. Invece purtroppo le difficoltà capitano anche agli eroi, a coloro a cui vediamo di solito sconfiggerle. Il caso di Niels Hintermann ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di sci alpino e non solo. Il 29enne svizzero, tra i migliori interpreti nella categoria della discesa libera, dovrà fermarsi per un tumore ai linfonodi, appena scoperto.

La stagione sulle nevi inizierà il prossimo 26 ottobre 2024 a Solden, in Austria, e si concluderà il 27 marzo 2025 a Sun Valley, negli Stati Uniti d’America. Per l’intero arco della stessa non vedremo in pista Hintermann, impegnato a combattere una battaglia ben più importante, nella speranza di poter tornare al cancelletto di partenza quanto prima. Il discesista aveva ottenuto fino ad ora tre vittorie in Coppa del Mondo e altri quattro podi, in una crescita costante negli ultimi anni.

Il mondo dello sci sotto choc: Niels Hintermann ha un tumore e deve fermarsi

Nelle scorse ore, in una conferenza stampa organizzata con la Swiss Ski, la federazione elvetica degli sport invernali, Niels Hintermann ha dato l’annuncio della sua malattia.

Il 29enne si trovava in Sud America per il consueto ritiro pre stagionale e per completare la preparazione. Si è accorto di avere uno strano gonfiore al collo e ha deciso di rivolgersi ai medici della nazionale di sci Svizzera. Una volta rientrato a casa ha svolto tutti gli esami del caso, da cui sono emersi tumori cancerosi al collo e alla clavicola.

La Swiss Ski ha fatto sapere che verranno immediatamente intraprese la chemioterapia e la radioterapia nella clinica Hirslanden di Zurigo. La speranza è che possa superare tutto nel giro di sei mesi, per tornare anche a gareggiare in Coppa del Mondo. Secondo quanto riferito dai medici ci sono buone chance di rivederlo ai massimi livelli. Pensare che solamente il 1° ottobre scorso aveva postato su Instagram un video con i suoi allenamenti in vista dell’inizio della stagione. Poi il fulmine improvviso.