Qual. Coppa d’Africa, alle 21 in campo il Marocco, in diretta su Sportitalia

C’è Hakimi, assenti gli infortunati Brahim Diaz e Hakim Ziyech, oltre che Noussair Mazraoui, che è stato sostituito all’ultimo da Youssef Belammari dato che si è recentemente fermato anche lui con lo United: il Marocco si appresta ad affrontare la Repubblica Centrafricana nella gara valida per la terza giornata delle Qualificazioni alla Coppa d’Africa che la vedrà essere Paese ospitante della manifestazione, a cavallo fra dicembre 2025 e gennaio 2026.

Il percorso della squadra di Walid Regragui è iniziato nel migliore dei modi: nell’ultima sosta per le Nazionali di settembre, è arrivato un 4-1 contro il Gabon (doppietta di Ziyech su rigore, gol di Diaz ed El Kaabi, Aubameyang per il Gabon), poi un 1-0 in trasferta contro il Lesotho (rete di ancora di Brahim Diaz). Nella lista del ct ci sono gli ‘italiani’ Amrabat (Fiorentina) e Belahyane (Hellas Verona): quest’ultimo è alla prima chiamata in Nazionale maggiore e dunque ha fatto la sua scelta dopo aver vestito la maglia della Francia Under 18.

E’ previsto un doppio confronto con la Repubblica Centrafricana, fra stasera ed il ritorno di martedì 15 ottobre: il match di oggi, che si giocherà allo Stadio d’onore di Mouloudia Oujda, sarà possibile vederlo in diretta su Sportitalia, canale 60 DDT.

Ecco i convocati del Marocco per la sfida.

Portieri: Bounou, El Kajoui, Chihab.

Difensori: Hakimi, Chibi, Abqar, Ait Boudlal, Aguerd, Harkass, Mazraoui, Aznou.

Centrocampisti: Amrabat, Targhalline, Ounahi, Belahyane, Saibari, El Kannouss.

Attaccanti: Akhomach, Adli, Seghir, Rahimi, El Kaabi, En-Nesyri, Sahraoui, Ezzalzouli

CLICCA QUI PER GUARDARE LA PARTITA