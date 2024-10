Ultim’ora Bagnaia-Martin, arriva una decisione clamorosa: tutto interrotto!

Colpo di scena nel duello emozionante tra Bagnaia e Martin, la decisione è davvero incredibile: hanno deciso di fermare tutto

Se c’è una cosa che si può affermare con assoluta certezza parlando del Motomondiale 2024 è che uno spettacolo del genere non si vedeva da diversi anni. In questa stagione, il duello tra i due maggiori protagonisti, Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ha riportato gli appassionati a vivere emozioni simili a quelle derivanti dalle sfide storiche degli anni d’oro di Valentino Rossi e dei suoi più grandi rivali.

Dopo la vittoria di Bagnaia a Motegi la distanza tra i due contendenti per il titolo si è ridotta a soli 10 punti, e con quattro gran premi ancora da disputare tutto può davvero succedere. Anche per questo motivo la decisione arrivata negli ultimi giorni ha creato scalpore: tutto è stato fermato, e adesso i tifosi non sanno cosa attendersi.

Nel momento più emozionante della stagione, ovviamente nessuno vorrebbe assistere a una nuova pausa. Mai come oggi i tifosi non vogliono far altro che vedere il campione del mondo in carica e il pilota spagnolo del team Pramac affrontarsi in pista, curva dopo curva, per dimostrare di essere migliore del proprio avversario.

Una lotta interna in casa Ducati che, correttamente, trova i vertici di Borgo Panigale equidistanti rispetto ai dure rivali. Anche se Pecco fa parte del team ufficiale, e anche se Martin è già promesso sposo dell’Aprilia, i dirigenti della divisione sportiva della nota azienda italiana hanno deciso di rimanere equidistanti. Vinca il migliore, perché in ogni caso porterà sul gradino più alto del podio una moto Ducati, ed è questo che a Borgo Panigale più conta. Lo dimostra la decisione delle ultime ore, una scelta senza precedenti finalizzata solo a rendere questo spettacolare duello più avvincente che mai.

Clamoroso in MotoGP, la decisione di Ducati sorprende i tifosi: stop a Martin e Bagnaia

Se per i tifosi e gli appassionati di MotoGP il confronto diretto tra Bagnaia e Martin si sta rivelando estremamente avvincente, si può dire lo stesso anche per gli addetti ai lavori. Da tempo il Motomondiale non regalava emozioni del genere ai diretti interessati, ed è per questo che Ducati ha deciso, a quattro gare dal termine, di fare tutto il possibile per non rovinare questo spettacolo incredibile che Pecco e Jorge ci stanno regalando.

In che modo? Semplicemente fermando lo sviluppo della Desmosedici GP24. Mentre in circostanze normali i tecnici avrebbero lavorato fino all’ultimo gran premio per migliorare le performance in pista della moto Ducati, in questo caso, come riportato da ‘Motorsport.com’, i vertici hanno deciso di fermare lo sviluppo. L’ultimo aggiornamento risale, addirittura, a Silverstone, e quindi a un paio di mesi fa.

La motivazione ufficiale di questa decisione non è ovviamente stata resa nota. Agli appassionati piace però pensare che sia stata una scelta consapevole per non rischiare di compromettere una sfida tra due grandi piloti che stanno dando il meglio di loro stessi per riuscire a portare a casa il titolo.

Nei prossimi gran premi e fino alla fine della stagione Pecco e Jorge potranno quindi fare affidamento sulla stessa moto, una moto che già conoscono alla perfezione, e potranno quindi lottare ad armi pari per cercare di dimostrare chi tra loro sia veramente il migliore di questo incredibile 2024.