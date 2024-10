Federica Pellegrini lancia l’allarme: “È tosta”

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini, la regina del nuoto azzurro che è alle prese con una nuova esperienza tutt’altro che semplice

Senza ombra di dubbio, Federica Pellegrini è stata per anni il punto di riferimento del nuoto italiano. La Divina, così soprannominata proprio per i suoi successi in vasca, ha vinto tutto quello che c’era da vincere nella sua carriera tra Olimpiadi, Mondiali, Europei e campionati italiani.

La campionessa nativa di Mirano ha però deciso di abbandonare le vasche e il nuoto agonistico da un paio di anni. La Pellegrini ha scelto di puntare su altri obiettivi personali, lontani dal nuoto. Ora è diventata madre dopo la nascita della primogenita Matilde e ha scelto di intraprendere esperienze televisive.

Dopo aver partecipato a diversi programmi di successo come Italia’s got talent e Pechino Express, l’ex nuotatrice sta partecipando come concorrente alla attuale edizione di Ballando con le Stelle, l’ormai storico talent show della Rai che va in onda nel periodo autunno-invernale ogni sabato sera. L’ex campionessa ha scelto così di mettersi alla prova con la danza, una nuova disciplina per lei.

La Pellegrini e il resoconto da “Ballando”: avventura tutt’altro che semplice

Federica Pellegrini non ha mai pensato che partecipare al talent sulla danza fosse qualcosa di giocoso e semplice ma sicuramente è rimasta colpita di quanto lavoro ci sia da fare per poter imparare i vari tipi di ballo e fare una bella figura al cospetto di una giuria severissima nei suoi giudizi.

“È tosta però mi sto divertendo molto! – ha ammesso la campionessa olimpica – Ci alleniamo tutta la settimana e dunque l’impegno deve essere molto alto. Più difficile nuoto o ballo? Senza dubbio il secondo”. Il resoconto dopo poche puntate di Ballando fa capire quanto la Pellegrini stia davvero faticando a calarsi in questa avventura ma, allo stesso tempo, la stia prendendo con il sorriso e con la volontà che contraddistingue tutte le fuoriclasse.

Nella puntata di sabato 12 ottobre, la terza della stagione, Federica Pellegrini si è classificata al settimo posto della graduatoria generale, qualificandosi direttamente per la quarta serata. A dominare il ranking attuale di Ballando è l’attrice e presentatrice pugliese Bianca Guaccero, ex compagna di Nicola Ventola, che sta facendo incetta di elogi e di voti altissimi. Sul podio Nina Zilli e Federica Nargi.