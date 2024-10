Il mondo dello sport italiano saluta un grandissimo volto, è morto poco fa

Scompare un grandissimo volto del mondo dello sport italiano: si è spento nei giorni scorsi, tifosi in lacrime

Terribile lutto nel mondo dello sport italiano che è costretto a dire addio ad uno dei suoi volti più significativi di sempre e grazie al quale è stata scoperta una delle stelle dell’atletica nostrana.

La notizia non può non lasciare attoniti tutti gli appassionati del movimento nostrano: a 85 anni ci ha lasciati Franco Mascolo. Ex insegnate di educazione fisica, prima alla scuola media De Nittis e poi al liceo classico Casadi, Mascolo è entrato nella storia del mondo dello sport per essere stato lo scopritore di un grandissimo talento dell’atletica di casa nostra, vale a dire Pietro Mennea.

Fu grazie a lui, infatti, che la Freccia del Sud sviluppò le sue grandi capacità riuscendo a raggiungere poi traguardi straordinari nella sua immensa carriera. Assieme al professore Vittori, Mascolo è stato dunque l’artefice dei successi di Mennea e la triste coincidenza è che il professore si è spento a poche ore dal Mennea Day dove si celebrano propri i trionfi ottenuti dal velocista azzurro.

Sport italiano in lutto: addio a Franco Mascolo, scopritore di Pietro Mennea

A dare l’annuncio della morte di Franco Mascolo è statala Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito. La FIDAL ha ricordato la carriera del professore spentosi all’età di 85 anni dopo una lunga lotta contro un terribile male che non lo ha mai buttato giù e contro il quale ha combattuto con la testa ed il morale alto.

Oltre che come professore e scopritore-allenatore di Pietro Mennea, Mascolo ha avuto una piccolissima parentesi nel mondo del calcio ricoprendo il ruolo di allenatore per il Trinitapoli. Nel 1964, invece, il professore è stato responsabile atletico della squadra di atletica leggera dell’AVIS Barletta. Fu proprio dopo questa avventura che Mascolo divenne l’allenatore di Pietro Mennea ed il sodalizio durò per ben 9 anni fino al 1974.

Tra Mennea e Mascolo si venne a creare un legame indissolubile ed anche dopo che le strade si separarono i due rimasero in contatto. Non fosse stato per Mascolo, forse, il mondo non avrebbe mai conosciuto il talento di un grande come Pietro Mennea e tutti gli sportivi non possono non rendere omaggio alla figura di un personaggio simile che ad 85 anni ci ha lasciato di certo un’eredità molto importante.