Juventus e Milan, regalo da Pochettino: McKennie e Pulisic a casa in anticipo

Buone notizie in casa Juventus e Milan per Thiago Motta e Fonseca che ritroveranno all’inizio della settimana che porterà la Serie A alla ripresa delle “ostilità” due giocatori importantissimi. Weston McKennie e Christian Pulisic torneranno a disposizione di Juventus e Milan dopo appena una settimana di ritiro. Entrambi non al top della forma, sono stati risparmiati dal commissario tecnico argentino del Team USA. Il prossimo impegno, seppure contro il Messico, sarebbe stato solo una gara amichevole e quindi la decisione è stata “facile”.

Per Motta significa riavere il suo jolly di centrocampo. McKennie è diventato un elemento centrale nelle settimane che hanno diviso la sosta di settembre da quella di ottobre. Un elemento su cui Motta fa affidamento soprattutto per alcune specifiche caratteristiche del texano. Infatti, lui è uno dei pochi centrocampisti della Juventus a riempire sempre in maniera proficua l’area di rigore avversaria, dando supporto agli attaccanti. Inoltre, attenzione alla duttilità dello statunitense. A Lipsia, Motta nel finale lo ha utilizzato terzino destro come già fatto da Allegri. Questa possibilità potrebbe aiutare il tecnico a sopperire all’assenza di Bremer, spostando in maniera sempre più regolare Kalulu al centro.

Per Fonseca, riavere Pulisic in anticipo significa gestire la sua stella nel migliore dei modi. Christian è l’elemento probabilmente di maggior importante in questo Milan. La sua abilità nel saltare l’uomo, inventare per i compagni, ma anche finalizzare è indispensabile per i rossoneri. Pulisic, secondo Pochettino, ha bisogno di riposo. La miglior gestione di un momento di fatica la può fare solo e soltanto il club. E quindi bene che Christian sia di ritorno a Milanello nelle prossime ore.

Il tutto per Milan e Juventus in vista delle sfide contro Udinese e Lazio che arriveranno presto, sabato.