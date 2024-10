Milan, Pulisic rientra prima a Milanello

Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il ct degli Usa Mauricio Pochettino, avrebbe lasciato libero Pulisic di rientrare al Milan con diversi giorni di anticipo. La scelta non sarebbe legata a infortuni o altre problematiche, ma semplicemente all’intenzione di risparmiare al giocatore fatiche inutili e di costruire un rapporto di massima collaborazione con tutti i club interessati. Pochettino avrebbe visto stanco Pulisic e avrebbe così deciso di risparmiargli la prossima amichevole contro il Messico, in programma martedì 15 ottobre tra le due nazionali, entrambe qualificate di diritto ai prossimi Mondiali come Paesi ospitanti.