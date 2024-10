Lascia la Red Bull e si accasa subito altrove, esplode la bomba in F1

Possibile addio in casa Red Bull. Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe avere ripercussioni significative sul team

In Formula 1 sono previsti grandi cambiamenti ai piani alti nei prossimi mesi. Tutto può essere messo in discussione, a partire dai vertici della categoria del motorsport più amata e popolare al mondo. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, potrebbe presto esserci un avvicendamento davvero importante.

Stavolta però non parliamo di una scuderia bensì di Liberty Media, la proprietaria della F1 stessa. Dopo Chase Carey, è arrivato Stefano Domenicali, attuale presidente e amministratore delegato dell’azienda dal 2020. A quanto pare però il suo futuro con Liberty Media è alquanto incerto.

Lo ha reso noto il giornalista Jonathan McEvoy, parlando apertamente di come il dirigente italiano non abbia ancora rinnovato nonostante un contratto in scadenza tra un anno. Avrebbe dovuto farlo da tempo e invece ancora conferma. Probabilmente questo è un segnale, secondo il collega, di come si stia vagliando la possibilità di cambiare ai vertici della F1.

Lascia la Red Bull per un nuovo incarico, che indiscrezione

La tesi è anche avallata dal fatto che il CEO di Liberty Media, Greg Maffei, durante il suo recente soggiorno a Londra, abbia incontrato diverse personalità di spicco della F1. Da persone vicine a Domenicali si dice che non c’è fretta ma intanto il suo futuro resta in bilico. Questo potrebbe portare, naturalmente, ad un nuovo presidente e tra i nomi che si fanno per la successione ce n’è uno che può provenire dalla Red Bull.

Tra i potenziali candidati, infatti, c’è anche uno dei dirigenti principali della casa automobilistica anglo-austriaca che potrebbe così ritrovarsi a dover sostituire il proprio team manager e far fronte ad ulteriori problemi, oltre quelli che negli ultimi mesi sono piombati a Milton Keynes con una vettura che sembra incapace di fronteggiare la McLaren. Il nome che si fa per la successione di Domenicali è quello di Christian Horner.

Naturalmente non è il solo. Nel novero di candidati come nuovo presidente e amministratore delegato della Liberty Media, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ci sarebbero anche Toto Wolff della Mercedes e Zak Brown della McLaren. Insomma quasi tutti i principali team potrebbero rischiare di perdere il loro principale dirigente. Se la scelta di Liberty Media dovesse ricadere su uno di questi candidati, si profila un cambiamento davvero epocale in F1.