Lewis Hamilton, decisione inaspettata in queste ore: è ufficiale

In queste ore è arrivata l’ufficialità della decisione: il sette volte campione del mondo di F1, Lewis Hamilton, avrà tutti i riflettori puntati su di sé

Pausa lunga per il Circus della Formula 1 che solo nel weekend che porterà al 20 ottobre sbarcherà nel Nuovo Mondo per il Gran Premio degli Stati Uniti, che si correrà sul ‘Circuito delle Americhe’ di Austin, capitale dello Stato del Texas.

Cresce l’attesa per un nuovo round della lotta iridata che si fa sempre più appassionante visto che l’attuale leader, Max Verstappen, e il suo più immediato inseguitore, Lando Norris, sono divisi da 52 lunghezze. Un bottino di punti che non consente al campione del mondo in carica di dormire sonni tranquilli.

Fuori dai giochi iridati Lewis Hamilton che si avvia a concludere la sua decennale esperienza con la Mercedes. Come è noto, dalla prossima stagione il 39enne di Stevenage sarà il compagno di box di Charles Leclerc alla Ferrari e proprio per tale motivo avrà i riflettori saranno tutti puntati su di lui.

Orbene, il sette volte campione del mondo sarà il coprotagonista di uno degli eventi più glamour ed esclusivi del mondo facendo così le prove generali di quando, vestito di rosso, monopolizzerà l’attenzione dei media e degli appassionati di Formula 1.

Lewis Hamilton sarà co-chair del Met Gala 2025

Come tutte le grandi star dello sport, Lewis Hamilton è anche un’icona di stile tanto che è stato nominato tra i co-chair del Met Gala 2025. Presieduto da Anna Wintour, la direttrice di Vogue America, la più autorevole rivista di moda del mondo, a cui si ispira il personaggio interpretato da Meryl Streep nel cult-movie “Il diavolo veste Prada”, la prossima edizione della mostra organizzata dal Metropolitan Museum of Art di New York sarà infatti dedicata allo stile degli uomini di colore dal XVIII secolo ai giorni nostri.

In calendario il prossimo 5 maggio, ovviamente a New York, Hamilton, che non ha mai nascosto il proprio interesse per la moda al punto tale da essere un ospite fisso del Met Gala dal 2015, condividerà il ruolo di co-chair con altre superstar dello sport, della musica e dello spettacolo come Pharrell Williams, A$AP Rocky, Colman Domingo e il presidente onorario LeBron James.

“Sono onoratissimo di essere uno dei co-chair del Met Gala del prossimo anno, ‘Superfine: Tailoring Black Style’ (titolo e soggetto della mostra del Costume Institute, ndr), questo tema mi tocca profondamente. Crescendo come unico ragazzo nero in pista, spesso questa pressione mi ha condizionato. Esprimermi in modo creativo è stata ed è tuttora la mia libertà dal conformismo. Per le persone nere della diaspora la moda è autoconservazione. La moda è resilienza e non vedo l’ora di esplorare e amplificare ulteriormente le nostre voci sottorappresentate “, ha commentato sui suoi canali social il sette volte campione del mondo la sua nomina a co-chair del Met Gala 2025.