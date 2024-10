Milan, tentazione Okafor per Fonseca

Tentazione Okafor per Paulo Fonseca. Dopo l’episodio di Firenze, e in generale una prestazione poco brillante, Tammy Abraham potrebbe finire in panchina nel Milan contro l’Udinese. Ecco perchè lo svizzero potrebbe avere un’altra occasione. Non sarebbe solo una punizione per l’ex Chelsea, ma un messaggio a tutto il gruppo: chi sbaglia, paga. E chi si comporta bene invece ha il diritto di avere una chance e di provare a rilanciare le sue quotazioni.

Milan, dopo la sosta dentro Okafor ma non solo

Okafor finora in campionato ha totalizzato 220 minuti: dopo il gol decisivo col Torino ha deluso contro Parma e Lazio, per poi sparire dalla formazione titolare, proprio in favore di Abraham. La partita contro l’Udinese può diventare la grande serata degli ex Salisburgo: perchè oltre allo svizzero, anche Strahinja Pavlovic potrebbe approfittare dello stop a Tomori per provare a conquistare Fonseca. Il serbo, titolare con la sua nazionale nel 2-0 rifilato proprio alla Svizzea, da braccetto di sinistra di una linea a tre, potrebbe diventare un’opportunità anche sulla corsia laterale, vista la squalifica di Theo Hernandez per i prossimi due match. A tal proposito però, il favorito è Filippo Terracciano, che nel precampionato ha giocato tanto, e anche discretamente, proprio in quel ruolo. E che Fonseca considera un ragazzo promettente, che può togliersi delle soddisfazioni, dimostrando impegno e dedizione.

Francesco Letizia