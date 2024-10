Addio improvviso a 37 anni, commossi i tifosi di tutto il mondo

Arriva un addio inaspettato per un campione che ha probabilmente conquistato negli anni meno attenzione di quanta meritasse: le ultime

C’è un tempo per ogni cosa. Uno per applaudire ed esultare, uno per ripetere, per fare meglio. Finanche un tempo per andare via e lasciare spazio a chi verrà. Sebbene sia stato impossibile contenere l’emozione, è stato al contempo inevitabile accogliere la notizia ripassando con la mente i momenti più importanti della carriera del campione e ricordarli con emozione positiva.

Probabilmente in carriera ha raccolto come atleta meno attenzione mediatica di quella che avrebbe meritato, anche alla luce dei successi ottenuti e delle kermesse alle quali ha preso parte. Ciononostante l’atleta in questione si definisce orgoglioso del suo percorso e spera di aver trasmesso lo stesso sentimento a chi l’ha visto giocare, per quindici anni.

Sì, ben oltre un decennio è il tempo che Danny Green ha trascorso sui campi da basket. Fra Cleveland, San Antonio, Toronto, Lakers, Philadelphia e Memphis, in NBA ha capito distinguersi a tal punto da essere stato uno dei soli quattro giocatori – gli altri sono LeBron James, Robert Horry e John Salley nella storia del campionato a conquistare tre anelli con tre squadre diverse. Nel 2014 ha trionfato con gli Spurs, nel 2019 con i Raptors e nel 2020 con i Lakers. A 37 anni è giunto il momento di un progetto di vita diverso.

L’addio del campione di basket: tifosi commossi e sorpresi

Il cestista statunitense ha annunciato il ritiro attraverso una toccante lettera diffusa sui propri canali social, dicendosi egli stesso sorpreso dall’arrivo di questo momento che, pur sapendo sarebbe giunto prima o poi, mai l’aveva immaginato verificarsi concretamente. D’altronde, la sua concentrazione massima è sempre stata rivolta al parquet: “La mia vita è ruotata intorno a questo gioco, che mi ha portato in tutto il mondo e mi ha fatto conoscere persone incredibili. È stato un viaggio incredibile di cui sono immensamente orgoglioso e che non avrei potuto realizzare senza il sostegno di tanti”.

Il pubblico – come lui stesso afferma – è stata la benzina che gli ha concesso di correre durante tutti questi anni, insieme alla famiglia, agli amici e i team con i quali si è confortato, a cominciare dal college. Poi abbraccia sua moglie e il figlio, “che mi hanno spinto a essere non solo un grande giocatore, ma una persona migliore ogni giorno” e conclude: “Spero di rendervi orgogliosi quando appenderò la maglia e le scarpe da ginnastica al chiodo e mi allontanerò ufficialmente dal gioco. Sono entusiasta del prossimo capitolo e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide”.