Ancora caos Marquez-Rossi: dolore immenso

Riemergono questioni in merito al dualismo tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Il motivo è sempre lo stesso

Uno degli sport seguiti maggiormente è il motociclismo con la Moto GP che è una delle categorie che piacciono maggiormente tra il pubblico per i grandi piloti che ogni ci partecipano e gli incredibili sorpassi ed emozioni che sono presenti sempre nei vari Gran Premi.

A rendere particolarmente popolare ed appassionante la Moto GP sono ovviamente anche i piloti che nel corso degli anni hanno gareggiato. Tra questi ci sono state delle vere e proprie leggende del motorsport come Valentino Rossi, idolo indiscusso dei tifosi italiani e non solo. Nel 2015 è andato molto vicino a vincere il suo decimo titolo, il settimo personale in Moto GP ma gli è sfuggito all’ultimo e questo ha creato grandi polemiche nei confronti di un altro pilota.

Valentino Rossi-Marquez, ci risiamo: emergono nuovi retroscena sulla vicenda

A fornire maggiori dettagli su quella vicenda che ha portato a moltissimo odio sia in pista che fuori anche con continui battibecchi tra gli appassionati sui social, è Luca Cadalora. L’ex pilota e coach di Valentino Rossi racconta quel Mondiale 2015 vinto da Jorge Lorenzo e caratterizzato dai dissapori tra il Dottore e Marquez con moltissimi fan del numero 46 che hanno accusato lo spagnolo di aver ostacolato Valentino per lasciare vincere il titolo al suo connazionale all’ultima gara.

Queste le sue parole pronunciate in occasione di un’intervista concessa ai colleghi di Relevo: “L’ho visto in televisione e diciamo che non è stato piacevole per nessuno. Né per Rossi né per Marquez: credo che ci siano stati errori da entrambe le parti e purtroppo la situazione resta irrisolta anche oggi. Parlo da ex pilota e dico che non è bene provare emozioni negative nei confronti delle altre persone. Soprattutto se continui a correre”.

Cadalora ricorda di averne parlato con Valentino di questa vicenda e che abbia provato a calmare le parti perché convinto che questo caso non abbia fatto bene a nessuno dei due. Prosegue così: “Nel mio caso, quando ero con Rossi, non sono riuscito ad evitare che questa polemica continuasse a prescindere se l’altro potesse o meno fare qualcosa di dannoso, parlando sportivamente. Ci ho provato, perché sapevo che questo episodio, quell’emozione che ha provato Rossi, non gli faceva bene”.

A distanza di anni, il rancore di Valentino Rossi nei confronti dell’ex collega non è ancora svanito. Lo ha ribadito in interviste recenti nelle quali si è detto anche perplesso sulla decisione della Ducati di puntare su Marquez come prossimo pilota del team ufficiale.