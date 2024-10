LeBron James, gesto estremo in pubblico: il video spopola sul web

La stagione NBA deve ancora iniziare ma LeBron James è già riuscito a rendersi protagonista a modo suo. Ecco cosa è accaduto

Si stanno giocando in queste settimane le sfide della pre-season NBA con tutte e trenta le squadre della Lega di basket più famosa al mondo che stanno lavorando sia in allenamento che in partita per arrivare nelle migliori condizioni alla ripartenza della regular season. I primi match della nuova stagione sono in programma per la notte italiana tra il 22 e il 23 ottobre quando scenderanno in campo i campioni in carica dei Boston Celtics contro i New York Knicks.

La franchigia biancoverde non sarà però l’unica impegnata nella serata di debutto. Ci saranno infatti anche i Los Angeles Lakers di LeBron James che se la vedranno contro i Minnesota Timberwolves. Il quintetto gialloviola sarà guidato per il settimo anno in fila da una leggenda assoluta di questo sport come LeBron James che, anche quest’anno, proverà a raggiungere almeno i playoff con i suoi compagni di squadra.

LeBron James protagonista già in pre-season: il video

In questi giorni di avvicinamento alla partenza ufficiale della stagione NBA si stanno giocando molte gare di pre-season con un tour ad Abu Dhabi che è stato svolto da alcune squadre ad inizio ottobre. Adesso le partite di pre season stanno proseguendo negli Usa in vista dell’esordio.

In uno di questi match amichevoli, i Los Angeles Lakers hanno affrontato i Milwaukee Bucks sul loro parquet e LeBron James è stato stoppato dal leader degli avversari, Giannis Antetokounmpo. Il Re è parso un po’ nervoso in questa partita e infatti nel secondo quarto dopo un fallo non fischiato ha protestato molto, in maniera eccessiva secondo il giudizio degli arbitri.

Giannis clips LeBron so he complains and Giannis does the AND ONE taunt🤣🫵🏽 pic.twitter.com/ZY7BixL0e3 — Follow GiannisArchive (@giannisarchive) October 11, 2024

Il risultato è stato di un fallo tecnico fischiato a LeBron James, il cui video sta facendo il giro del web ed è stato visto da milioni di appassionati di pallacanestro in ogni angolo del pianeta. Non si tratta del miglior biglietto da visita per il numero 23 gialloviola che con 11 punti e 6 rimbalzi contro i Bucks non ha fornito la sua miglior prestazione, sebbene alla fine i Lakers siano comunque riusciti a vincere questa partita di pre-season per 107-102.