Nations League, Italia-Israele 4-1: esordio per Daniel Maldini

Al Bluenergy Stadium l’Italia batte 4-1 Israele nella quarta gara di Nations League. In gol Retegui, Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi. Per Israele gol olimpico di Abu Fani. Da annotare l’esordio in azzurro di Daniel Maldini, terzo della sua famiglia dopo nonno Cesare e papà Paolo.

Italia-Israele, le formazioni

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui.

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Kanichowsky, Abu Fani, Haziza; Peretz, Gloukh; Madmon.

La partita, il primo tempo

Pronti via e dopo 8 minuti Israele è subito pericoloso. Brutta palla persa da Fagioli, sulla pressione portata da Kanichowsky. Va al tiro col destro il trequartista del Salisburgo mancando di poco il bersaglio. Tre minuti e Raspadori risponde. Si crea lo spazio per andare al tiro il numero 10 azzurro, la devia con la schiena Nachmias concedendo il terzo calcio d’angolo della partita per l’Italia. Al 15′ grande occasione per Retegui. Gran palla in verticale di Di Lorenzo per l’attacco alla profondità del centravanti italo-argentino che calcia forte col destro trovando la risposta di Glazer. 5 minuti e ci prova anche Tonali. Inserimento del centrocampista di proprietà del Newcastle che calcia di potenza sulla palla offerta da Raspadori. Salva tutto Glazer. Al 39′ rigore per l’Italia. Pestone netto di Dor Peretz su Tonali, nessun dubbio per de Burgos che indica immediatamente il dischetto. Ingenuità del capitano israeliano. Dal dischetto Retegui è freddo e non sbaglia 1-0.

La partita, il secondo tempo

10 minuti nel secondo tempo e Di Lorenzo fa 2-0. Punizione pennellata da Raspadori sulla testa del capitano azzurro che salta più in alto di tutti, prende il tempo a Nachmias e non lascia scampo a Glazer. Al 67′ Israele la riapre direttamente da corner con Abu Fani. Direttamente dalla bandierina, la parabola del numero 16 israeliano trae in inganno Vicario. Gol confermato dopo il check del VAR per un possibile disturbo sul portiere. Due minuti e l’Italia sfiora subito il 3-1. Il portiere israeliano si distende in tuffo per togliere dall’incrocio il gran colpo di testa di Calafiori. Al 74′ il 3-1 arriva davvero. A segnare è ancora una volta Frattesi. Azione corale degli Azzurri, Dimarco trova il fondo e mette in mezzo per la girata del compagno di club che piega le mani a Glazer, non impeccabile nell’occasione. Altri 5 minuti e Di Lorenzo sigla la doppietta del 4-1. Apertura di Maldini, cross di Udogie e conclusione radente il suolo di Di Lorenzo per il 4-1 azzurro. Non succede più nulla con gli azzurri ora sempre più vicini alla qualificazione al prossimo turno della Nations League.