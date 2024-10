Roma e Lazio momenti diversi e contrastanti

Una sosta per ricaricarsi e ripartire dopo un inizio di stagione complicato. In casa Roma è dopo il rientro di Enzo Le Fee è arrivata un’altra buona notizia, infatti, Paulo Dybala è tornato a disposizione di Ivan Juric. La Joya è mancata nelle ultime gare con i giallorossi che sono usciti sconfitti nel match contro l’Elfsborg per poi pareggiare soltanto 1-1 contro il Monza di Nesta grazie alla rete di Dovbyk in gol anche con la Nazionale. Una Roma che deve fare fronte anche con la protesta verso la proprietà da parte della Curva Sud che ha annunciato che resterà fuori dall’Olimpico nei primi 15 minuti contro l’Inter chiedendo l’adesione anche del resto dello stadio.

La Lazio sogna

Se la parte giallorossa di Roma ha attraversato un inizio semplice di stagione. Quella biancoceleste è invece in netta ripresa. Due vittorie in Europa League e due nelle ultime due di campionato con i ragazzi di Baroni alla pari di Udinese e Juventus al terzo posto in classifica. E proprio dalla Juventus ripartirà il cammino della Lazio che allo Stadium proverà a giocare uno scherzetto a Thiago Motta per volare sempre più in alto in questa Serie A…