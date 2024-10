Inter, che upgrade per Dimarco: è indispensabile anche per l’Italia

Dopo l’ottima prova contro il Belgio, ieri contro Israele, Federico Dimarco è stato tra i protagonisti del match: il 3-1 costruito sull’asse nerazzurro. Assist del terzino per Frattesi per la rete del momentaneo 3-1. Luciano Spalletti, ct azzurro, in conferenza stampa. “Dimarco è tra i top 3 esterni d’Europa? Si può fare elogi a tutti. Tutti hanno fatto vedere giocate di qualità e rincorse a perdifiato per il compagno. Dimarco è dentro questo ragionamento di squadra che vuol dire collettivo forte, poi quel piede lì ce l’hanno pochi, c’è poco da fare. Quel lancio di 40 metri che ha fatto l’altra volta…c’è poco da dire chiamiamoli fuori e finiamo l’azione prima possibile, ci vuole il piede per fare quell’apertura e lui ce l’ha”. Sui social, l’esterno dell’Inter, ha postato alcune foto della serata di ieri, ironizzando: “La strada è quella giusta! Vittoria e prestazione da Italia. Ma assist in Nazionale non vale al fantacalcio?“. Una crescita allucinante per l’ex Parma, diventato determinante sia per l’Inter che per la Nazionale.