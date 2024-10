“Leclerc sapeva tutto”: uragano in Ferrari

Ferrari, la clamorosa rivelazione svelata in diretta: “Charles Leclerc sapeva tutto”, ecco cosa sta accadendo

Due vittorie e nove podi in questo mondiale, ben 245 punti conquistati a -86 da Max Verstappen che, a sei gare dal termine del mondiale con tre Sprint ancora da disputare, tengono accesa ancora la fiammella del titolo iridato. Questi i numeri di Charles Leclerc in questo campionato, sicuramente il più combattuto degli ultimi anni anche per una Ferrari leggermente più competitiva.

Se la Red Bull nelle scorse stagioni volava quasi come un razzo, il calo di prestazioni della monoposto anglo-austriaca unito alla crescita della monoposto di Maranello e soprattutto della McLaren ha riscritto completamente le gerarchie del mondiale. Campionato aperto, quindi, con Verstappen che è pur sempre leader del mondiale ma con un vantaggio che si assottiglia sempre più, quasi in bilico con il timore reale di poter perdere.

Se la Ferrari è concentrata sull’attuale mondiale, visto anche il possibile risvolto, a Maranello contestualmente si lavora anche alla prossima stagione, quando la monoposto dovrà lottare per vincere. Lo esige l’ingaggio di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e desideroso più che mai di piazzare l’ottavo alloro di una carriera straordinaria ma che può diventare leggendaria.

Ferrari, la rivelazione clamorosa su Leclerc

Nella prossima stagione, con un team formato da Hamilton e Leclerc, la Ferrari si candida ad essere tra le scuderie più forti – almeno per quanto riguarda i piloti – sulla griglia. Una coppia potenzialmente devastante, con numeri da capogiro che potrebbero davvero riportare il titolo a Maranello 17 anni dopo l’ultima volta.

Non mancano, però, i maligni che vedono possibili fratture e dissidi già dopo le prime gare tra due piloti che, per caratteristiche e talento, di certo puntano entrambi al ruolo di prima guida ed a conquistare il titolo. Un po’ quanto accaduto nel 2016 tra Hamilton e Rosberg che diedero vita ad una lotta intestina senza esclusione di colpi, compreso incidenti tra di loro che minarono il rapporto all’interno della scuderia ma rischiarono anche di far perdere il titolo Costruttori alla Mercedes.

Il team principal Vasseur, però, ha svelato un retroscena riguardante Leclerc sulla trattativa per Hamilton. “Leclerc è sempre stato informato di tutto ed è stato importante per noi, ne abbiamo parlato fin dall’inizio con Lewis” le parole del manager in occasione del Festival dello Sport organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport. “Ho spinto ulteriormente quando ho capito che Charles era positivo circa Lewis Hamilton, con il monegasco che ha inteso come si trattasse di un’opportunità per lui“.

Vasseur, quasi a voler confermare l’importanza delle relazioni, ha poi sottolineato come si debba “pensare sempre ai rapporti tra i due piloti e tra me ed i due piloti con la squadra. Il fattore umano dev’essere sempre preso in considerazione” ha poi concluso.