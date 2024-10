Paltrinieri non le manda a dire: stoccata a Ceccon

Gregorio Paltrinieri non le manda a dire al collega Thomas Ceccon, una vera e propria stoccata quella che arriva da parte sua

Nelle ultime Olimpiadi di Parigi hanno rappresentato, nel migliore dei modi, l’Italia nel nuoto. Ovviamente stiamo parlando di Gregorio Paltrinieri e soprattutto Thomas Ceccon che, hanno portato a casa risultati di tutto rispetto. Anche se, a detta loro, avrebbero potuto fare molto di più in alcuni contesti. Poco importa visto che, comunque, una medaglia è arrivata.

Il nativo di Carpi non ha vinto la medaglia più preziosa, ma si è dovuto accontentare di un bronzo (800 stile libero) e di un argento (1500 stile libero). A differenza del veneto che nei 100 metri dorso ha conquistato l’oro, mentre due giorni prima era salito sul secondo gradino nella staffetta 4×100 stile libero.

In attesa di capire cosa fare del suo futuro (subito dopo la 10 km di Parigi aveva fatto intendere che stava pensando al ritiro dall’attività agonistica), Paltrinieri ha voluto mandare una vera e propria stoccata al suo collega italiano. Lo ha fatto nel corso della “Dominate The Wather” nella tappa siciliana in quel di Mondello. A dire il vero si è trattato di una risposta rispetto a quello che aveva affermato il classe 2001.

Paltrinieri risponde a Ceccon: “Ne deve ancora mangiare di pasta…”

Pochi giorni fa Thomas Ceccon aveva rivelato ai media di voler continuare a migliorare nel nuoto e togliersi quante più soddisfazioni possibili. Si è posto anche un obiettivo per le prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028: quello di voler superare le 5 medaglie conquistate da Paltrinieri. La risposta dell’emiliano, ovviamente, non si è fatta attendere.

Intercettato dai microfoni di ‘Sky Sport’ Paltrinieri ha risposto in questo modo: “Le affermazioni di Thomas? Sono molto contento che voglia superare il mio record di medaglie olimpiche. Un qualcosa che tende a stimolare anche me”. Poi ci tiene a precisare: “Anche se credo che ne debba ancora mangiare di pasta…”

Un chiaro riferimento alla sua giovane età, su questo non ci sono dubbi. Oppure una semplice “punzecchiatura” tra colleghi? La cosa certa è che Paltrinieri ha concluso l’intervista con un altro messaggio nei suoi confronti: “Lo saluto ed, allo stesso tempo, gli ricordo che lui di medaglie olimpiche ne ha già 4. Anche se di queste non so quante sono in staffetta. Io ne ho cinque individuali”. La gara tra i due è appena iniziata.