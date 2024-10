Terremoto nel mondo del calcio: addio doloroso, tifosi distrutti

Il giocatore ha deciso di dire basta scatenando un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio: addio doloroso e tifosi sconcertati

Nella vita di ogni calciatore e, in generale, di ogni sportivo arriva sempre quel momento in cui fermarsi con l’attività agonistica per riposare e dedicarsi ad altro. Nessuno dopotutto nello sport è eterno ed è impossibile continuare all’infinito.

Tuttavia, quando si tratta di giocatori importanti, non sempre si è pronti a vederli lasciare per sempre il rettangolo verde di gioco e per questo motivo l’addio di Joel Matip al calcio ha colto davvero tutti di sorpresa. Il difensore tedesco naturalizzato camerunese, all’età di 33 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo essersi svincolato dal Liverpool al termine della scorsa stagione, togliendosi di fatto dal mercato.

Nelle ultime settimane, infatti, il nome di Matip era circolato come uno dei possibili sostituti dell’infortunato Bremer in casa Juventus, ma ora è chiaro che così non sarà. Ad annunciare il ritiro del difensore è stato proprio il Liverpool tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, rendendo omaggio a quella che è stata una figura chiave per il club nelle ultime annate.

Liverpool, Matip annuncia il ritiro: tifosi senza parole

A 33 anni, Joel Matip ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Liverpool ha reso noto la decisione del suo ex difensore, divenuto una delle colonne portanti della gestione Jurgen Klopp ed uno dei leader dello spogliatoio che ha vissuto dal 2016.

Con i Reds, Matip ha portato a casa una Premier League e soprattutto una Champions League nella stagione 2019-2020, fornendo anche l’assist per il gol del 2-0 di Origi contro il Tottenham che chiuse di fatto la partita. Inoltre, sempre col Liverpool, il difensore tedesco ha anche conquistato la Supercoppa UEFA, un Mondiale per Club, un FA Cup ed una League Cup, vincendo tutto quello che c’era da vincere nel Merseyside.

Oltre che per il Liverpool, Matip ha vestito anche le maglie di Bochum e Schalke 04, giocando ben 7 anni per il club di Gelsenkirchen dove pure divenne fondamentale. L’addio ha lasciato senza parole tutti i tifosi che a lungo lo hanno sostenuto nel corso della sua carriera, ma allo stesso tempo sono arrivati tanti messaggi di affetto e di stima nei suoi confronti, segno di come fosse un calciatore amato da tutti.

Lo stesso Liverpool nel proprio comunicato ha voluto augurargli il meglio per il futuro a lui e alla sua famiglia e c’è curiosità nel capire a cosa si dedicherà adesso l’ex difensore dei Reds.