Ultimatum Hamilton-Ferrari: c’è poco da fare

Lewis Hamilton correrà in Ferrari a partire dalla prossima stagione: arriva l’ultimatum per la scuderia di Maranello

Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025. L’annuncio da parte di Maranello è stato dato addirittura all’inizio di questa stagione, stravolgendo con largo anticipo questo campionato ma anche e soprattutto il mercato piloti. Il sette volte campione del mondo coronerà, così, il suo sogno di guidare una Ferrari in Formula 1. Lo farà negli ultimi anni della sua carriera di pilota ma con un obiettivo ben fisso nella mente: quello di vincere l’ottavo mondiale ed entrare nella leggenda, staccando Michael Schumacher.

Un colpo mediatico, certo, ma anche volto per perseguire l’obiettivo comune di tornare a vincere. Lewis, come detto, è a caccia dell’ottavo titolo iridato ed ha visto nella Ferrari la monoposto ideale, coniugando così anche il suo desiderio di guidare la Rossa.

Ed a Maranello hanno visto nel pilota inglese l’uomo ideale per riportare a casa un titolo che manca addirittura dal 2007, quando Kimi Raikkonen vinse il mondiale per l’ultima volta. L’obiettivo è già fissato per il 2025, ultima stagione con le attuali regole prima del passaggio al nuovo regolamento – davvero rivoluzionario – che affronterà il Circus nel 2026.

Hamilton in Ferrari: arriva la clamorosa rivelazione

Lewis Hamilton in Ferrari, però, equivale anche a realizzare una monoposto in grado di poter vincere subito facendo la differenza in pista. Il pilota britannico, proprio nelle ultime stagioni, ha mostrato grande insofferenza nei confronti della Mercedes poco competitiva in pista che l’ha costretto a faticare più del dovuto.

Solo il suo enorme talento gli ha permesso di vincere a Silverstone, in Gran Bretagna, lo scorso mese di luglio. Ecco perché a Maranello lavorano alacremente già in vista della prossima stagione, con gli sviluppi visti già nel corso di questo Mondiale che inducono all’ottimismo.

Juan Pablo Montoya, ex pilota della Williams, nell’intervista rilasciata a ‘GamblingZone’, ha detto la sua proprio su Hamilton e sul futuro in Rosso del pilota numero 44. “Lewis tornerà quello di un tempo, ne sono sicuro. Ha fame e vuole dimostrare che si sono sbagliati tutti” ha sottolineato il colombiano.

“Lewis potrà lottare per il mondiale se tutto andrà nella giusta direzione e la Ferrari, se vorrà una stagione ricca di successi, dovrà realizzare la monoposto sfruttando i suggerimenti che darà Lewis” ha sentenziato l’ex pilota. D’altronde Hamilton si è già rivelato un pilota prezioso a tutto tondo, anche nell’indicazioni della costruzione della vettura.