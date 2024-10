Alcaraz davanti a Sinner in classifica, dato surreale

Incredibile ma vero: Carlos Alcaraz è davanti al suo rivale diretto Jannik Sinner in questa speciale classifica, lasciando tutti a bocca aperta

Il 2024 può definirsi un anno davvero pazzesco per Jannik Sinner. Il campione altoatesino è infatti soddisfatto per i risultati raggiunti in stagione, senza però dimenticare qualche situazione dentro e fuori dai campi che ha fatto e sta facendo discutere. Insomma, un’annata sulle montagne russe per il numero 1 del ranking ATP.

Sinner infatti è riuscito a vincere i suoi primi due tornei del grande slam: ad inizio anno gli Australian Open, a fine estate invece gli US Open. Ha raccolto numerosi trionfi, come l’ultimo successo al Master 1000 di Shanghai, che gli ha permesso di mantenere la testa della classifica fino al termine della stagione. Ma c’è anche un lato meno brillante e gioioso nel suo 2024.

Parliamo dell’indagine per doping, vista la lieve positività al Clostebol, sostanza anabolizzante che Sinner avrebbe assunto inconsapevolmente a causa di una pomata per le ferite. C’è un ricorso da parte della Wada in atto nei suoi confronti, con il Tas di Losanna che dovrebbe pronunciarsi entro la fine di novembre.

Non bastasse questa situazione molto delicata, Sinner deve fare i conti pure con una classifica particolare che lo vede ancora indietro. L’azzurro infatti non è riuscito ancora a ricucire lo strappo con i rivali, restando alle spalle persino della sua nemesi sportiva Carlos Alcaraz.

Sinner numero 1 al mondo, ma non per i guadagni economici

Sinner viene da un’annata molto prolifica anche a livello di ricavi economici. Grazie ai premi vinti durante i tornei, il campione di San Candido vanta un prize money stagionale lievitato fino a 12.032,935 milioni di dollari. Cifra pazzesca e invidiabile per lui, ma anche meritata visti i risultati straordinari raggiunti.

Peccato però che nella classifica dei ricavi generali all-time Sinner resti dietro al rivale Alcaraz. Il più giovane tennista spagnolo, anche se quest’anno è fermo a poco più di 9 milioni di dollari intascati, ha finora messo da parte la bellezza di 36 milioni in carriera. Anche qui numeri incredibili, ricordando che l’iberico ha solo 21 anni e tutta la carriera ancora da sfruttare.

Sinner resta alle spalle di Alcaraz, con un montepremi generale che si attesta sui 29 milioni. Imprendibile al momento Novak Djokovic, che in tutta la sua lunga e trionfale carriera sportiva ha potuto incassare ben 185 milioni di dollari. Una cifra che solo a sentirla sembrerebbe irraggiungibile, ma se i suoi due giovani eredi continueranno così non sarà difficile per loro avvicinarsi a questi guadagni invidiabili.