Federica Pellegrini, drammatica ammissione: sconvolti i suoi fan

Drammatica ammissione da parte di Federica Pellegrini: l’ex nuotatrice dice tutto e i fan sono sconvolti dopo la sua rivelazione. I dettagli

Federica Pellegrini è protagonista in queste settimane a “Ballando con le stelle”, lo show del sabato sera su “Rai 1”, dove si sta provando a mettere in mostra come un’abile ballerina. Nella terza puntata, andata in scena sabato scorso, l’ex nuotatrice ha deliziato i suoi fan con un valzer romantico insieme ad Angelo Madonia, suo partner in questa nuova e insolita avventura. Proprio poco prima dell’esibizione è stata rivelata una drammatica verità riguardante “La Divina”.

L’ammissione è avvenuta durante il consueto breve video clip di introduzione per conoscere meglio i protagonisti della trasmissione. E questa volta la Pellegrini ha confessato una cosa che ha letteralmente sconvolto i fan, dimostrando come anche i più grandi campioni possano soffrire di insicurezze e momenti difficili. L’episodio risale alla sua adolescenza.

Federica Pellegrini svuota il sacco: drammatica verità, arriva l’annuncio

Federica Pellegrini ha ammesso di aver sofferto di bulimia durante gli anni più delicati, quelli in cui il corpo si trasforma. Un periodo non facile per lei ma da cui è riuscita ad uscirne grazie all’affetto della sua famiglia e all’amore per il nuoto. La confessione è choc.

“Sono sempre stata molo legata al mio papà. Lui faceva il paracadutista e io volevo emularlo nella sua grande forza di volontà” è l’incipit del discorso della classe ’88. “Così volevo primeggiare in tutto: dalla scuola alla palestra per finire con la piscina, la mia più grande passione che mi ha dato modo di diventare una nuotatrice. Quando sei troppo severa con te stessa, però, finisce che prima o poi esplodi“. E qui entra nel dettaglio per spiegare quanto le è successo in adolescenza.

“Per me è stata dura, non riuscivo ad accettare che il mio corpo stesse cambiando e diventando adulta. Non mi piacevo e ho iniziato così a mangiare tutto il giorno e la sera vomitavo. Non riuscivo più a fare nulla e ovviamente nemmeno ad essere performante in vasca” è l’amara riflessione della Pellegrini.

Una vera e propria bulimia sconfitta grazie all’aiuto della famiglia: “Il loro amore mi ha salvata”, il tutto insieme alla sua più grande passione ovvero il nuoto. Infine un consiglio per chi ne soffre oggi: “Ai ragazzi che la hanno dico di parlarne e rivolgersi a persone esperte”.