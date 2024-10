La Juventus ha bisogno di Vlahovic: metà dei gol bianconeri in campionato sono suoi

Juventus, allarme in attacco? I bianconeri hanno messo a segno 10 gol, Dusan Vlahovic ne ha siglati la metà, quantomeno in campionato. La Signora non è certamente dipendente dal serbo, visto che il campionato è appena iniziato e si sono disputate solo 7 partite. Ma è stato costruito un impianto rilevante a sostegno della struttura del classe 2000, in chiave gol.

Vlahovic ha bisogno di essere innescato con buona frequenza, come certificato dalla prestazione di Lipsia. Ecco perché non ci volevano gli infortuni di Koop e Nico Gonzalez. Motta dovrà rivedere lo schieramento e sarà fondamentale l’apporto qualitativo di Kenan Yildiz.