Leclerc demolito: tifosi Ferrari gelati

Charles Leclerc pronto per gli ultimi sei GP della stagione. Intanto è arrivato un annuncio che lo riguarda. C’era da aspettarselo

Charles Leclerc ha sempre mostrato tutto il suo attaccamento alla Ferrari. Una passione viscerale quella del monegasco che ha sempre ribadito la sua voglia di vincere solo ed esclusivamente con la ‘Rossa’. Un sogno che molto presto, sperano a Maranello, potrebbe diventare realtà.

A tal proposito l’arrivo di Hamilton in Ferrari nel 2025, per stessa ammissione del #16, potrebbe rappresentare l’arma in più anche per la definitiva consacrazione di Leclerc in ottica Mondiale. Quest’anno anche a causa di alcuni aggiornamenti che non si sono rivelati efficaci, la SF24 non ha dimostrato di essere sempre all’altezza delle ambizioni di Charles che pure è incappato in qualche errore di troppo. Ad ogni modo, il talento di Leclerc non può e non deve essere messo in discussione.

La Ferrari non l’ha mai fatto e, anzi, ha sempre creduto ciecamente nel pilota che rimane la punta di diamante della scuderia, nonostante la futura presenza di un sette volte campione del mondo come Hamilton – per qualcuno – possa risultare scomoda da gestire.

Leclerc, Marko si espone sul pilota della Ferrari

Helmut Marko quando decide di sbilanciarsi, lo fa sempre in maniera netta. E così, ancora una volta, è accaduto nelle scorse ore. Il consulente di Red Bull, sempre prodigo di dichiarazioni per i cronisti, è tornato all’attacco.

Alla rivista ‘Motorsport-Magazin’ ha detto la sua sulla lotta per il titolo Mondiale finendo, come spesso capita, per tessere le lodi del suo pupillo Max Verstappen, spesso confrontandolo con altri piloti, nel caso specifico Norris e Leclerc. “Norris ha alcune debolezze mentali, lo sappiamo. Ho scoperto che il giorno della gara deve seguire dei rituali per ottenere buoni risultati”, rivela Marko che poi cita anche il ferrarista.

“Max è il più veloce, è il migliore. Ha la forza mentale per competere per il titolo, più di Leclerc e Norris”, ha ribadito Marko che ha poi ha fatto capire di non credere alla rimonta in classifica del pilota inglese, anche per la mancanza di continuità di Lando in quanto a risultati. Come spesso è accaduto anche in passato, le parole di Marko risuonano come un incitamento per Verstappen che resta comunque il grande favorito per la lotta al Mondiale piloti. Lotta che, numeri alla mano, vede ormai estromesso proprio Leclerc che ha perso troppi punti prima del finale di stagione..