Ormai è tutto finito: verdetto arrivato per Sinner

Il trionfo di Jannik Sinner a Shanghai è un’ulteriore dimostrazione della straordinaria forza del tennista italiano. Nonostante le note vicende extra campo il 23enne di San Candido riesce a rimanere sempre molto concentrato, sfoderando il suo miglior tennis anche contro i rivali più accreditati. Lo abbiamo visto anche contro Novak Djokovic, sconfitto in finale nell’ultimo Masters 1000: nel post-match il campionissimo serbo ha ammesso che quando Sinner gioca questo tennis diventa davvero un’impresa batterlo.

L’italiano ha così alzato il 17esimo trofeo nella sua carriera, il settimo in un 2024 che definire da sogno è dire poco: oltre a Shanghai, infatti, Sinner ha trionfato anche a Rotterdam, Halle, Miami, Cincinnati e soprattutto agli Australian Open e agli US Open. E non è tutto, perché il numero uno al mondo è stato capace anche di battere per la terza volta consecutiva un mostro sacro come Djokovic: nelle ultime due sfide non ha concesso al serbo nemmeno una palla break.

La Federazione Italiana Tennis e Padel non può che godersi un campione di queste proporzioni. Il presidente Angelo Binaghi ha parlato proprio di Jannik Sinner nel corso del suo intervento nel programma radiofonico ‘La politica nel pallone’, in onda su Radio Rai Gr Parlamento e condotto da Emilio Mancuso.

Binaghi ha voluto mettere in evidenza la straordinaria gara condotta da Sinner, dove si è vista quella consapevolezza “di chi sa oggi di essere il più forte del mondo“. Binaghi ha poi posto l’accento su come le cose siano completamente cambiate nel giro di un anno. Prima delle ATP Finals 2023 sembrava un’impresa memorabile riuscire a battere Nole, ora invece lo scenario è totalmente ribaltato.

“Stavolta ero sicuro che vincesse Sinner – le parole del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel – D’ora in poi per lui sarà un’impresa battere Jannik“. Verdetto arrivato quindi sul numero uno al mondo, divenuto ormai quasi imbattibile per certi versi. Ma quali sono i prossimi impegni dell’altoatesino? Oltre che nell’evento di esibizione Six Kings Slam vedremo di nuovo in campo Sinner nel Masters 1000 di Parigi-Bercy che prenderà il via lunedì 28 ottobre. Jannik si prepara a vivere un finale di stagione da protagonista: comunque vada il 23enne concluderà il 2024 come numero uno della classifica ATP.