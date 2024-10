Serie C, irregolarità su deposito garanzia fideiussoria, -1 alla Triestina

(Adnkronos) – Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva alla Triestina (Serie C). A carico del club e del Presidente Benjamin Lee Rosenzweig era stato avviato un procedimento disciplinare da parte della Procura Federale in seguito alla segnalazione della Lega Pro in ordine a presunte irregolarità relative al deposito della garanzia fideiussoria di cui al C.U. 255/A del 14 giugno 2024. Sei mesi di inibizione per il Presidente Ben Rosenzweig, con il club che è stato inoltre sanzionato con 10.000 euro di ammenda.