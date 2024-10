Daniele Scardina, messaggio improvviso: i suoi fan con le lacrime agli occhi

Annuncio a sorpresa di Daniele Scardina. ‘King Toretto’ è pronto a tornare con un nuovo progetto: fan commossi fino alle lacrime

Prosegue il percorso di recupero di Daniele Scardina. Come è noto, il pugile, e concorrente dell’edizione del 2020 di “Ballando con le stelle”, è stato tra la vita e la morte a seguito di un’emorragia cerebrale che lo ha colto, il 28 febbraio del 2023, al termine dell’allenamento in una palestra di Buccinasco.

Operato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano e dopo una conseguente lunga convalescenza, il 27 marzo 2023 “King Toretto” è stato dichiarato fuori pericolo, come reso noto sui social da suo fratello Giovanni. Merito della sua grinta, la stessa che metteva sul ring, e anche della fede. “Senza Dio sarei morto. Dopo, la mia fede è aumentata ancora di più”, ha confessato Daniele Scardina che, non a caso, ha tatuata sulla nuca la scritta “My Lord”.

Il peggio, dunque, è alle spalle tant’è vero che l’ex fidanzato di Diletta Leotta ha fatto commuovere i suoi fan fino alle lacrime con un messaggio a sorpresa.

Daniele Scardina: “Aprirò la mia palestra per dare un’alternativa ai ragazzi”

Di mamma pugliese e papà siciliano, ‘King Toretto’ è nato, il 2 aprile del 1992, a Rozzano, popoloso comune dell’hinterland milanese, che non ha abbandonato nemmeno durante la riabilitazione a cui ancora si sottoponendo al ‘San Raffaele”. Comune di Rozzano che è sotto i riflettori per un increscioso episodio di cronaca nera: l’omicidio del 31enne Manuel Mastropasqua, accoltellato a morte da Daniele Rezza, 19 anni, per impossessarsi delle sue cuffie dal valore di 15 euro.