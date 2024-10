Genoa, Gilardino: “Ecco tutti gli infortunati. Su Pereiro e Balotelli…”

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in conferenza stampa pre-Bologna. “Gli infortunati sono Gollini, Bani, De Winter, Vitinha, Ekuban, Messias e Malinovskyi: loro non ci saranno. Badelj e Frendrup sono da valutare. Pereiro? Gaston è arrivato questa settimana, non è pronto per giocare dall’inizio e ci vorrà tempo per metterlo nelle condizioni migliori, per farlo entrare nel contesto della squadra. Lo porterò in panchina e se riuscirò lo impiegherò. Balotelli? Penso a domani che è una partita importante per me e per la squadra. Vasquez? E’ tornato ieri sera, parlerò con lui oggi e farò le valutazioni in tal senso. Ha numeri importanti a livello difensivo. Parole Zangrillo? Io sono sempre stato carico e ho sempre cercato di trasmettere questo sentimento ai ragazzi. Dobbiamo avere questa voglia e rabbia positiva nell’andare a fare una partita di quelle giuste”..